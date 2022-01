Zurique: vende parte do portfólio da Vida italiana por 128 milhões – Economia

(ANSA) – MILÃO, 3 de janeiro – O Zurich Insurance Group está vendendo parte da carteira italiana de seguros de vida para a portuguesa GamaLife por € 128 milhões. “Esta venda de portfólio representa um passo essencial no fortalecimento de Zurique na Itália. Com a recente aquisição da rede de consultores financeiros do Deutsche Bank, estamos redesenhando nosso modelo de negócios, focando em redes de vendas e soluções inovadoras para nossos clientes.” Dario Moltrasio, CEO da Zurich Investments Life, explica.



A Gamalife é uma plataforma europeia de seguros que nasceu em 2019, parte do Grupo Apax, para gerir produtos de vida e de investimento em Portugal e, através deste processo, a GamaLife entra no mercado italiano. A carteira transferida é constituída essencialmente por apólices convencionais e algumas apólices unit-linked, para reservas técnicas de 8,4 mil milhões de euros. O memorando afirma que “a Itália foi confirmada como um mercado relevante para o Grupo Zurich. Os negócios da Life na Itália estão sendo reequilibrados em produtos modulares, híbridos e de proteção (produtos de nova geração)”. (Tratativa).