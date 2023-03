Borsa Italiana, suspensão da audiência de 31 de março de 2023

Os números preliminares da inflação de março para a Itália e a Europa foram melhores do que o consenso dos analistas. O foco está sempre nos banqueiros

Os principais índices da Bolsa Italiana e um recorde dos principais centros financeiros europeus diferenças parciais Na última sessão da semana. o Dados preliminares da inflação de março na Itália e na Europa Foi melhor do que o consenso dos analistas.

Às 11h30 FTSEMib Subiu 0,03%, para 27.029 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo, com 26.883 pontos, e o mais alto, com 27.086 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações ganhou 0,05%. direção oposta a Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,29%) e eu Estrela do FTSE Itália (-0,25%).

o bitcoins Está confirmado por menos de $ 28.000 (cerca de 25.500 euros).

o Spread BTP-Bund Está abaixo de 185 pontos, com o yield do BTP de dez anos caindo para menos de 4,2%.

EU’euro Caiu abaixo de $ 1,09.

Sempre destaque os títulos O setor bancário.

em cerca de um ponto percentual UniCredit (-0,86% para 17,31 euros)No dia em que os acionistas do Instituto se reúnem para aprovar o orçamento de 2022.

pior desempenho para Banco BPM (-1,4%) f Papel Bancário (-1,44%).

As vendas ainda estão subindo correio italiano (-0,55%).

O declínio é destacado no setor STAR Diz Jetters (-7,57% para 29,9€). Em conexão com o acordo vinculativo sobre a venda do negócio Nitinol para a Esonetics, a empresa anunciou que recebeu um pedido de informações adicionais da Federal Trade Commission sobre a venda presumida da Memry Corporation e SAES Smart Materials dos Estados Unidos.