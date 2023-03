Ouro, especiarias e formas de escravos

Muitas vezes há um momento na história em que ciclos econômicos e demográficos, sonhos de glória, empreendimentos comerciais, tensões idealistas e religiosas Encontre um ponto de contato. Entre 1415 e 1460, tudo se liga à figura de Henrique de Aviz conhecido como o Navegador, nascido no Porto em 1394, terceiro na linha de sucessão ao trono de Portugal, Filho do rei João I e de Filipa de Lancaster. “Um talento para um bom trabalho”, o lema do brasão, deixará sua marca para toda a história da exploração.

A saga de Henrique, o Navegador

Segundo o historiador francês Pierre Chuno, “Ele não descobriu nada, nem inventou nada no campo da ciência e da tecnologia. Mas recolheu os meios do seu tempo e o seu conhecimento das metas de conquista que procurava ». E Enrico deixou isso perfeitamente claro. Ele está em busca de ouro e especiarias, novas riquezas e ainda está imbuído do espírito da cruzada, lutando contra os infiéis. Ele também é movido por uma curiosidade que o consome para descobrir novas terras e novas rotas. É a preocupação de verificar a existência dos reinos míticos Como a do Preste João, um hipotético governante cristão nestoriano, cujo domínio se situava desde o século XII entre os extremos da Ásia e da Etiópia e que teria sido um valioso aliado do cristianismo, atacando o Islã por trás. Um mito infundado que persistiu por muito tempo.

Henrique, o Navegador. Detalhe do Políptico de São Vicente de Fora. Nuno Gonçalves, cerca de 1450. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Foto: © 2000 Topham Picturepoint / Cordon Press



A saga Henrique, o Navegador, tem data para começar: 1415, conquista portuguesa de Ceuta, Marrocos. Aproximadamente em frente a Gibraltar, a fortaleza muçulmana é o ponto culminante das estradas de ouro através do deserto do Saara, como a África Ocidental era conhecida na época. A economia do cristianismo está se recuperando após a epidemia de peste negra que atingiu a Europa entre 1347 e 1353: Grandes negócios crescem e exigem ouro, Raros no Ocidente e vindos principalmente do Magrebe viajam em pequenas quantidades nas costas de um camelo árabe.

Academia para descobrir o mundo

Em 22 de agosto de 1415, D. João I e seus filhos Eduardo, Pedro e Henrique conquistaram Ceuta. Quebrando assim o fluxo de caravanas muçulmanas. Enrico começou imediatamente a plantar um grande projeto de origem marinha ao longo da costa africana para criar um canal direto de abastecimento de ouro E encontre o caminho para chegar às especiarias das Índias. Já em 1416 no Algarve, entre Sagres e o vizinho porto de Lagos, começou a desenvolver-se uma “academia”, que pode não ter existido mas que certamente constituía um polo de alta tecnologia. Reúne matemáticos (era o mesmo), astrônomos, geógrafos, cartógrafos, técnicos navais e marinheiros experientes. Aqui o astrolábio é usado perfeitamente Para calcular a altura das estrelas no horizonte e sua posição no mar, as distâncias são calculadas, Navios tão rápidos quanto caravelas são projetados. Foram criados livros experimentais, as primeiras cartas náuticas reais em que as rotas entre diferentes portos eram marcadas por linhas retas Com uma indicação de ventos e linhas costeiras exatas.

Em 1419 D. Henrique nomeou Governador do Algarve e sobretudo Grão-Mestre da Ordem de Cristo, que se encontrava em Portugal Ele confiscou os bens de templários muito ricos, Enviado à fogueira por ordem do Papa Clemente V em 1312. Enrico tem 25 anos e por ordem cria uma espécie de estado dentro do estado: ali encontrará os recursos para iniciar todos os seus projetos. Você fará uma superpotência de um país marginal com uma população de pouco menos de um milhão, Senhora do comércio e um império global.

O livro experimental de Diego Homem representando a Europa e o Norte de África. século XVI Imagem: domínio público



em todo o continente africano

No mesmo ano de 1419, Enrico viu do cais de Lagos a sua primeira expedição rumo ao desconhecido: o local de desembarque foi a Madeira, um arquipélago no Oceano Atlântico a cerca de 500 km da costa de Marrocos. A descoberta ou redescoberta dos Açores remonta a 1427. Um navegador nunca irá para o mar com seus capitães, Mas até 1433 ele enviaria até 15 expedições ao longo da costa africana na tentativa de contornar o ponto extremo nunca violado: o Cabo Bojador, no atual Deserto Ocidental ao sul do Marrocos, a 27 graus de latitude. Todos falham. Mas o novo rei, seu irmão Eduardo I, o apóia e reconhece sua parte Um quinto de toda a receita comercial obtida com suas descobertas com direitos exclusivos de exploração. Finalmente, em 1434, Gilles Eans rompeu a barreira, afastando-se do cabo Bojador e superando assim os perigos dos baixios e dos ventos contrários. e também descobre o caminho de volta, Os Açores são direcionados para interceptar os ventos alísios em direção a Portugal. Por trás da conquista de Iannes está a primeira compreensão do mecanismo dos ventos atlânticos com a Volta do Mar, a curva larga necessária para descer ao longo da África.

Apenas 3 anos depois, em 1437, o sultão de Marrocos forçou a parada da infeliz empresa Tânger. Sultão de Marrocos após a perda de Ceuta, Ele desviou todas as caravanas do deserto para Tânger. É sobretudo Enrico quem impulsiona o ataque que terminará em desastre: para salvar o exército terá de deixar como refém o seu irmão mais novo, Fernando, Que morre em cativeiro em Fez. Enrico será responsabilizado por seu trágico fim, mas não desiste e retoma o planejamento de novos negócios. Em 1441 em Cabo Branco (atual Mauritânia) Eis a primeira caravela com Nuno Tristão: Ela é a ferramenta perfeita para reconhecimento, com velas triangulares colocadas em dois ou três mastros tornando-a muito manobrável e até capaz de navegar contra o vento.



Leia também Giovanni da Pian del Carpeña: Uma visita ao Grande Khan







Nunca perca um artigo! Assine a newsletter semanal da Storica!

ouro e escravos

As descobertas de Enrico, entretanto, Isso anda de mãos dadas com a exploração. Arguim (na costa mauritana) seria o primeiro centro de angariação de escravos e ouro no Sudão (território referente ao Mali, Níger, Nigéria, Gana, Alto Volta até ao Darfur). Em 1444, Denis Dias de Cabo Verde fez o primeiro grande carregamento de escravos negros com destino a Lisboa e Algarve. Após o colapso demográfico na segunda metade do século XIV, Espanha e Portugal Eles têm uma necessidade crescente de mão de obra E em 1452, esta é a intervenção imediata do Papa Nicolau V que, com uma bula, deu ao Rei de Portugal o direito de escravizar Ou seja, “muçulmano, pagão ou não crente”.

Enquanto isso, as caravelas de Henrique chegaram à foz da Gâmbia em 1446 e chegaram à costa de Serra Leoa em 1460. Naquela época A regulamentação da exploração econômica é crucial, Bem como a necessidade de defender os caminhos descobertos no combate à concorrência estrangeira. Em carta à corte portuguesa enviada por D. João II de Castela a 10 de abril de 1454 lemos o seguinte: “Portugal confisca os bens e detém os marinheiros estrangeiros vindos das suas estradas e alguns mercadores genoveses que se encontram em Sevilha. As mãos são cortadas». Finalmente, depois de passar por Cabo Verde, a navegação exige novas tecnologias. O verão favorece o sul, e o inverno retorna com ventos que empurram para o alto mar do leste. À simples Volta do mar nos Açores, que passava e depois voltava do Cabo Bojador, Agora precisamos substituir o acumulador ou volta alternada.

Azulejo de Georges Colasso representando Henrique o Navegador no Promontório de Sagres. 1922. Lisboa, Pavilhão Carlos López. Foto: Alvesgaspar, CC BY 2.5, shorturl.at/aeiF3



Cabo da Boa Esperança?

Também são os anos que passam Do monopólio de facto ao monopólio de jure. Em 8 de janeiro de 1455, outra bula de Nicolau V reconheceu a posse permanente de Portugal de tudo além do Cabo Bojador. E essas costas estão agora descritas nas cartas náuticas de Enrico Cartógrafos mapearam e atualizaram em Sagres. Papéis preciosos mantidos em segredo. Embora em 1447 o rei Alfonso V, por instigação do próprio Enrico, tenha encomendado a um monge camaldoli de Veneza, Fra Mauro, grande bola do mundo. Fra Mauro foi talvez o ponto de conhecimento geográfico mais avançado da época. Ele também era um soldado e comerciante, e da Abadia de San Michele em Isola Ele coleta notícias e informações de marítimos e comerciantes há anos. Demoraria mais de 10 anos, mas finalmente o globo foi entregue a Lisboa em 1459. É um globo incrível, porque Pela primeira vez, a ponta extrema da África parece ser navegável, Com a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Porém, a descoberta do Cabo da Boa Esperança, e consequentemente a passagem, ocorreria apenas em 1488… Parece que Fra Mauro, Enrico e os portugueses já sabem o grande segredo.

Enrico morrerá em Sagres a 13 de novembro de 1460, mesmo ano em que Pero da Sintra marcará os limites das suas explorações na Serra Leoa, mas será sempre a sua bandeira, Grã-Cruz da Ordem de Cristo, que acamparão nas velas das caravelas que Bartolomeu Dias cercará, precisamente em 1488, o Cabo das Tempestades, Mais tarde, foi renomeado como Cabo da Boa Esperança. Um empreendimento que finalmente abre o tão almejado caminho para especiarias e indies.

Monumento comemorativo dos 500 anos da morte de D. Henrique, em primeiro plano na margem do rio Tejo. 1960 Foto: Basilio – Trabalho próprio, CC BY-SA 3.0, shorturl.at/stzD5



Para se manter atualizado e receber artigos da Storica diretamente em sua caixa de entrada, inscreva-se em nosso boletim informativo semanal aqui!

Para saber mais

Expansão europeia dos séculos XIII a XV. Pierre Chono. Múrcia, Milão, 1979.

Portugal na Idade Média. Edgar Prestige V História do mundo medieval, Vol. VII, Cambridge University Press, Milan Garzanti, 1978-1981.

Príncipe Henrique, o Navegador: Uma Vida. Pedro Russel. Editora da Universidade de Yale. Nova York, 2001.