Audi, um restyling global no horizonte: os motores e o design de todos os modelos mudarão a aparência da Audi no futuro

Uma temporada completamente nova está prestes a começar na Audi, com muitas mudanças de perspectiva, não apenas em termos de desempenho, modelos e estilo. O que está acontecendo?

Quando o futuro chama e surge às portas previsíveis de um mercado tão sofisticado como o automóvel, as grandes marcas são chamadas a responder atempadamente: como fizeram Audi.

A ideia de se tornar o gênio do amanhã que já começou, com todas as discussões sobre sustentabilidade e mudança estrutural, despertou Audi novo ambicioso muito alto.

Uma revisão completa, quase histórica em alguns aspectos: Audi Isso desencadeia o que muitos veem como uma situação ganha-ganha mundialmente, a Elevadores Em todos e para todos. Não só em termos de modelos.

O termo “reestilização” é muitas vezes mal utilizado para se referir a inovações e novas propostas de grandes fabricantes de automóveis: neste caso, é um programa mais amplo.

Audi, relançamento completo: aqui estão as novidades

Motores, chassi universal, estética, novos modelos: a Audi não deixa nada para trás, porque em geral os passos decisivos estão sendo dados. dominar o mercado.

No processo de fabricação, há uma gama que será alterada com novos modelos de motores e a preservação de todos os setores: gás, calor, elétrico… A Audi não vai querer decepcionar ninguém. por isso.

Enquanto planeja explorar o futuro dos veículos elétricos, o segmento de automóveis movidos a gás e convencionais não vai se aposentar. pelo contrário. lá A4 e A6, Por exemplo, sim Eles levantam.

Adaptados a inovações estruturais, serão as próximas joias da matriz. Quanto à parte esportiva, parece que TT e R8 Eles vão experimentar um momento de prontidão.

O futuro do SUV: como a Audi pensa

Depois, há a categoria SUV: com Modelos Q5 e Q7 Que será decorado com preciosas inovações que irão fluir para geração Próximos, mais Q9s estão em andamento.

Se for em 2023 para a Audi, as novidades estarão principalmente relacionadas a E-tron e tudoQ6, O momento real do chamado deadline será o próximo. Por que? O que acontece?

entre 2024 e a 2025 Haverá quantidades reais de novos entrantes, e em apenas dois anos a partir da matriz, espera-se que novos modelos também se lancem para o novo desafio da sustentabilidade ambiental em Ótica 2035.