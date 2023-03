Do Trentino a Roma: a família no centro de 150 comunas italianas. Arcebispo Tissi: “A família, em sua essência, não é um custo, mas um ganho”

Existem menos de 150 administrações municipais na Itália que acreditam na família como força motriz de desenvolvimento e oportunidade. A rede nacional de municípios, Amigos da Família, foi o foco de uma conferência promovida na quarta-feira, 29 de março, em Roma, na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, pela Agência para a Família da Província Autônoma de Trento, líder no cuidado e apoio à família políticas de taxa de natalidade (iMarcado “Família em Trentino”). rede era Foi fundada em 2017 pelo PAT juntamente com o Município de Alghero e a Associação Nacional de Famílias Numerosas. Participaram da conferência, entre outros, a Ministra da Família, Natalidade e Igualdade de Oportunidades Eugenia Maria Roccella, o Cardeal Matteo Zuppi, Arcebispo de Trento Loro Tesi e Presidente da Província Autônoma de Trento Maurizio Foggati. .

A estratégia do Governo no apoio à família e, portanto, a favor da natalidade face à crise demográfica, não se limita apenas ao plano organizativo. Para nós, esta é uma prioridade absoluta, como já deixamos claro nestes primeiros meses de atividade”, começou a ministra da Família, da Natalidade e da Igualdade de Oportunidades na sua saudação. Eugenia Maria Rossela.

Pretendemos, portanto, estimular um clima cultural diferente do dos últimos anos, já que a família na Itália tem sido frequentemente submetida a maus-tratos. E queremos promover – acrescentou o Ministro – um desafio comum porque este desafio diz respeito a todos: instituições nacionais, autarquias locais, empresas, parceiros sociais e voluntários. O nosso objetivo é construir um bem-estar próximo, num espírito totalmente subsidiário, que não se limite a aspetos económicos mas ajude as famílias em termos de serviços. Nesse sentido, é necessário sistematizar as muitas boas práticas existentes em nosso território e em relação às quais a região do Trentino pode se orgulhar de exemplos de excelência. Por isso, iniciativas como a da Rede Amigos dos Municípios da Família ajudam muito na aposta de que devemos vencer juntos.”

Monsenhor Lauro Tessie O Arcebispo de Trento enfatizou que “o elemento qualificador que caracteriza a experiência dos ‘amigos em comum da família’ é a identificação de como a família nunca é um custo ou um problema, mas um recurso, possibilidades e força. políticas familiares a partir da concretização das necessidades da família e dos serviços a prestar-lhes, que têm vindo a colocar à sua volta temáticas familiares em sinergia com um processo criativo. O que parecia um custo tornou-se um ganho, desenhando um método que é válido também para a política: partindo não dos orçamentos, mas de temas concretos, como as famílias e os jovens. Começamos a interromper com experiências em vez de nos basearmos na teoria. Como ele dizia Evangelii Gaudium: É uma questão de iniciar processos, não de ocupar espaços .” “Também a questão da deficiência”, acrescentou Dom Lauro, “se torna um local de trabalho para imaginar caminhos virtuosos que sejam bons para todos. Se construirmos nossas sociedades em torno do trabalho e da necessidade, eles beneficiarão a todos; e força. O bem desta rota é o facto de se estender do Trentino para a Itália e também para a Europa. A árvore é reconhecível pelos frutos: para além da cor política, a diferença faz-se pela qualidade do processo e pela sua viabilidade. Um bom passeio.”

Em seguida, Sua Eminência tomou a palavra Mateus Maria Zubi See More Presidente da Conferência Episcopal Italiana: “A família não é um problema ou uma herança do passado, mas o pilar da sociedade, a garantia da prosperidade e do futuro: sem ela, as crises econômicas e as várias epidemias teriam sido ainda mais trágico. Por isso, é necessário implementar políticas eficazes a favor da natalidade e de apoio à família, reconstruindo aquelas Confiança no futuro que parece ter diminuído ao longo dos anos.”

“Se a família cresce, cresce o território, o bem-estar, a coesão social e a economia – declarou na inauguração o Presidente da Província Autônoma de Trento, Maurício Fugatti, na conferência celebrada na Pontifícia Universidade de Roma -. Este é um dos princípios fundamentais que acompanham as políticas de bem-estar familiar desde o início, nasceu no Trentino em 2011 e se espalhou por todo o país em poucos anos, graças à criação em 2017 da Rede Nacional de Amigos da Família nos Municípios Até o momento, um total de 125 administrações municipais aderiram Na Itália, podemos dizer que mais de 4 milhões de pessoas em nosso país vivem em municípios aprovados ou são membros da rede. Anos depois, um fato emergiu fortemente – continuou – de que os municípios italianos com o certificado “Família” estão ganhando maior atratividade econômica e turística, em comparação com outros, pois adquiriram participações internas, iniciativas e projetos voltados para o crescimento e bem-estar da sociedade. Os pontos fortes desta rede são: Adotar uma metodologia simples e prática. Orientação para a “ação”, “resultados”, “avaliação”, superação de correntes ideológicas sociais e culturais. O eixo nevrálgico da rede é a rede de troca e confronto de experiências e boas práticas entre administrações municipais e organizações privadas que adotaram, unidas, esta metodologia de trabalho no processo de adesão à rede. Uma metodologia que visa desenvolver políticas familiares baseadas no diálogo entre elementos unificadores e não divisores.

O evento também foi bem recebido por Louis Navarro Reitor da Pontifícia Universidade da Santa Cruz: “Como Universidade da Santa Cruz, estamos muito felizes em receber esta importante iniciativa de comunicação que coloca a família no centro. Todos sabemos que ela deve ser valorizada como um lugar de encontro , partilha e crescimento social. Entre outras coisas, como muitas vezes repetiu o Papa Francisco, a família também representa o melhor Um legado que podemos deixar para as gerações futuras”.

Entre os diferenciais da rede – iniciada Alfredo Caltapiano Presidente da Associação Nacional das Famílias Numerosas – De realçar o papel das associações familiares, que serviram de “fermento” no processo de propagação pelo território nacional. Além do princípio da subordinação horizontal, que vê as famílias como campeãs, que são vistas não como um problema, mas como um recurso, para alcançar o bem-estar geral da família. Porque se as famílias estão bem, nossa sociedade também está bem! “.

Explicou que “ser amigo da família” significa estar atento às necessidades dos mais fracos, a começar pelas crianças Rainha Maruncelli Presidente da Federação Europeia de Famílias Numerosas. Diz respeito a todas as áreas de interesse da administração e requer uma nova visão orgânica e holística de todos os aspectos da vida da cidade. 125 municípios italianos foram infectados com este princípio e a parcela da Europa: cidades de Portugal, Grécia, Letônia, Croácia, Hungria, Polônia, Romênia, Espanha e Itália aderiram à rede. Mas não basta para nós: agora também queremos atingir as empresas que partilham com muitos municípios as repercussões negativas da baixa natalidade, não conseguem encontrar trabalhadores e vê-los fugir em busca de melhores praias. Empresas e municípios são chamados a se unirem para dar a seus cidadãos e trabalhadores espaços, tempos e lugares que lhes permitam viver plenamente seus projetos de vida.

O Diretor-Geral da Agência de Coesão Social do Condado Autônomo de Trento falou sobre os pontos fortes do processo “município amigo da família”. Luciano Malver: “Os municípios dedicados às políticas familiares são um modelo de excelência nacional e são mais de 150 municípios em toda a Itália, distribuídos em 11 regiões. Todos eles desenvolveram – e continuou – mais de 3.000 medidas concretas de apoio às famílias e à taxa de natalidade e sem custos adicionais para o orçamento das administrações municipais. O segredo? – – Encontra-se em aplicar o método correcto a cada realidade regional e responder às necessidades específicas das comunidades. Precisamos de uma nova abordagem à família que é um recurso, não é um custo, uma rede que permite partilhar boas práticas, como as nossas, e aprender a repensar gradualmente a utilização dos recursos de forma familiar Uma estratégia de sucesso que devolve Benefício aos cidadãos e gestores locais, bem-estar familiar, coesão comunitária , o sentido de responsabilidade coletiva, a confiança nas instituições e a atratividade turística e económica dos municípios.

O valor social e econômico de uma operação de ‘município amigo da família’ esteve no centro da intervenção antes Vera e Stefano Zamani Professores da Universidade John Hopkins. O objetivo da nossa intervenção é duplo. Por um lado, para provar que o projecto “Amigos da Comuna da Família” é um exemplo bem sucedido de dependência circular, isto é, do modelo de sistema social para o qual todo o nosso país deve caminhar, se realmente quiser dar passos decisivos para a pós-circulação. Por outro lado, o projeto em questão faz jus ao modo como a Itália até então tratou a família, como instituição fundamental de nosso sistema constitucional. A nossa intervenção centra-se – e tem continuidade – em duas áreas específicas de política desejável: a área dos cuidados familiares e o alinhamento dos horários de trabalho e tempos de vida familiar. É preciso provar que a saída da lógica filantrópica do luxo e o retorno do novo taylorismo também beneficiam o mundo dos negócios, desde que liderados por gestores capazes de inovar.