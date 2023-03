Contas 2023, Eletricidade -20%, Gás também está baixo. Uma vantagem de 287 euros por ano em eletricidade e 121 em metano

o Faturas de luz descerá. bem como os de Gás. Mas, desta vez, serão os beneficiários do corte de preços acima de tudo Consumidores localizados no chamado mercado “protegido”Arera, cujos preços são regulados pela Autoridade Energética. Para quem optar pelo mercado livre e tiver um preço fixo de energia, o custo da eletricidade e do gás aumentará. Mas vamos em ordem. Esta manhã, Arrera reportará a taxa de quilowatts-hora para os próximos três meses. Presidente da Comissão Stefano Besginy, o custo da eletricidade para os próximos três meses deverá ser 20% menor do que no trimestre anterior. O trimestre que realmente viu os preços caírem 19,5%. De facto, a diminuição das faturas de eletricidade teria sido ainda mais significativa dado que o preço do gás utilizado para produzir eletricidade caiu de 150 para cerca de 40 euros por MWh.

A partir de 1º de abril, as contas de eletricidade reintegrarão os custos do sistema, uma série de custos indecentes que foram saneados por cerca de um ano e meio pelo governo para ajudar as famílias que lutam com os crescentes custos de energia. De acordo com as estimativas Facile.it do Il Messaggero, em setembro de 2021 a taxa na fatura foi cancelada apenas parcialmente e pesava 2,4 centavos de euro por kWh; Se as propinas regressassem a este limite, o acréscimo para uma família típica rondaria os 66€ por ano. Por outro lado, se todas as taxas canceladas forem devolvidas, o acréscimo para a família típica será de 113 euros. Estes aumentos, conforme referido, no caso dos consumidores do mercado protegido serão integralmente absorvidos pela diminuição do custo da componente energética. Por outro lado, aqueles que estão no mercado livre e têm um preço fixo terão que arcar integralmente com esses custos mais altos. Algo semelhante também acontecerá com as contas de gás. Como Pisegini voltou a relatar, graças à queda do metano nos mercados internacionais, o preço do gás na conta cairá cerca de 10% em abril. Os números serão enviados no dia 4 de abril. E com a aprovação do decreto-lei há dois dias em Conselho de Ministros, o governo confirmou quase todas as concessões aplicáveis ​​ao custo do metano. O IVA permanecerá em 5% e as taxas do sistema serão excluídas da conta de cobrança. No entanto, há um item na conta de gás que até agora foi completamente excluído da conta (na terminologia técnica é chamado de Ugc2) e que será cobrado no mês de abril em apenas 35 por cento. Isso significa, de acordo com simulações também realizadas por Facile.it, que o preço do gás por metro cúbico aumentará em qualquer caso 20 centavos. Se em um mercado protegido esse aumento tem que ser absorvido por uma queda no preço da matéria-prima, em um mercado livre, onde os consumidores têm preços fixos e confiáveis, haverá um aumento no custo.

Em um mercado protegido, onde os preços vão cair, as vantagens para os consumidores serão óbvias. De acordo com a Codacons, a redução de 20% nas tarifas de eletricidade fará com que a fatura média caia de 1.434€ por ano para 1.147€ por ano, com uma poupança de 287€ por agregado familiar. O preço do gás vai descer, com um decréscimo de 10 por cento, de 1.210 euros por núcleo para 1.089 euros, com um custo inferior de 121 euros. Entre eletricidade e gás, se as previsões de Pesegini se confirmarem, a poupança será igual a 408 euros por ano por família ».

Se o decreto do Governo, por um lado, reintroduziu a taxa de sistema nas faturas de eletricidade domésticas, por outro, ainda confirmou o “bónus social” para as famílias com ISEE inferior a 15.000 euros anuais. Durante os próximos três meses, estas famílias vão poder continuar a receber um desconto até cerca de 200€ na fatura da eletricidade. Mas a partir de outubro, chegará o “Bônus Família” de aquecimento. Um estímulo já financiado no decreto de 5 bilhões de euros, mas que ainda precisa ser construído.

