Como a Hungria se tornou uma forasteira na Europa

“Com esta lei, a Hungria não tem mais um lugar na União Europeia.” As palavras do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, retratam o momento de máxima tensão entre Budapeste e o resto da União. O governo de Viktor Orbán está em rota de colisão com instituições da UE há anos, mas o último Conselho Europeu provavelmente marcará uma virada: não apenas Bruxelas, mas também outros que atacam abertamente as escolhas políticas da Hungria, não são mais capitais europeias.

Na recente cúpula entre chefes de estado e de governo, Viktor Orban enfrentou severas críticas por um ل Lei aprovada pelo Parlamento Húngaro البرلمانque proíbe a publicação de conteúdo pornográfico ou conteúdo capaz de promover a homossexualidade entre menores. Uma “lei estúpida”, de acordo com o primeiro-ministro da Bélgica Alexandre de Croo, “uma abordagem inaceitável da homossexualidade”, de acordo com a dinamarquesa Mette Frederiksen, e um ato que “ultrapassa a linha vermelha”, conforme declarado pelo luxemburguês Xavier Bettel. cobrar Líder Além disso, os cidadãos já se manifestaram em uma carta assinada por representantes de 17 países, incluindo Itália, França e Alemanha, e enviada aos líderes da União Europeia. Embora o texto não mencione explicitamente o país húngaro, o texto alerta para “ameaças aos direitos fundamentais e, em particular, ao princípio da não discriminação em razão da orientação sexual”.

Reações furiosas à lei também vieram de instituições-chave da UE, com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamando o texto de “vergonha”, e a opinião do Conselho Europeu Charles Michel antecipando o debate sobre valores em torno da agenda da UE e do Parlamento Europeu David Sassoli. que se baseou em Por meio do mecanismo de conformidade fundos da UE para respeitar o Estado de direito.

Esta hipótese particular, também proposta pelo primeiro-ministro sueco Stefan Lofven (“os contribuintes suecos não querem pagar quem não respeita os nossos valores”), poderia indicar o ponto sem retorno nas relações entre Bruxelas e Budapeste. Se a Comissão decidir ativar o mecanismo e não chegar a acordo com o governo húngaro, pode propor o congelamento de parte do financiamento da UE destinado ao país, incluindo o financiamento para a próxima geração da UE.

Neste ponto, a bola vai voltar para o Conselho Europeu, onde Urban aparece cada vez mais isolado. Para concordar com as sanções estipuladas no mecanismo, é necessário o voto afirmativo de 55% dos Estados membros, com pelo menos 65% da população. Bastaria que todos os governos que assinaram a carta apoiassem uma possível proposta da Comissão de cortar dinheiro para a Hungria.

O novo instrumento, aprovado pelas instituições da UE no ano passado, permite contornar o veto básico que protegeu a Hungria até agora. Em relação ao país da Europa Central e Oriental, o Parlamento Europeu ativouArtigo 7, o que poderia, em teoria, remover temporariamente o direito de voto no conselho de Budapeste. Para completar o procedimento, no entanto, é necessário o consentimento unânime dos outros Chefes de Estado e de Governo: uma condição impossível de obter, especialmente porque a Polônia, que também é o objeto da ativação do Artigo 7 pela comissão, permanece, para benefício mútuo. , um forte aliado da Hungria nesta luta.

“O Parlamento Europeu está pronto para apresentar a Comissão Europeia ao Tribunal de Justiça, a fim de implementar o mecanismo que congela os fundos”, afirmou o vice-presidente da Linquista, Fabio Massimo Castaldo. O regulamento já está em vigor, mas O comitê ganha tempo No estabelecimento de diretrizes para sua aplicação, talvez a fim de evitar um confronto com a Hungria e a Polônia, prováveis ​​destinatários de medidas punitivas.

A Comissão Europeia também pode utilizar o processo de infração como meio de pressão moral Para forçar a Hungria a recuar ”, explica Castaldo.“ As duas iniciativas poderiam ocorrer em paralelo, mas a UE deve ser firme ao exigir que seus valores e regras sejam respeitados ”.

No entanto, a suspensão dos fundos europeus parece ser a ameaça mais realista para o governo de Orbán, um dos maiores beneficiários das contribuições da UE. Mas também um cenário muito mais plausível do que a retirada voluntária da Hungria do sindicato. O primeiro-ministro português, Antonio Costa, fala mais línguas بلغ Suave, O holandês Mark Rutte sugeriu diretamente o uso do artigo 50 pela Hungria, como aconteceu com o Reino Unido em 2017. O convite foi imediatamente enviado ao remetente pela ministra da Justiça do Governo húngaro, Judith Vargas: “Não queremos sair do europeu União. Pelo contrário, queremos salvá-lo da hipocrisia. ”

Embora não esteja pensando em divórcio, a relação entre a Hungria e a União Europeia Tem sido particularmente tempestuoso na última década e foi marcado por três governos sucessivos de Viktor Urban. As causas dos conflitos ao longo dos anos foram muitas. Entre eles está a questão dos direitos civis, onde a última lei coroou uma postura de censura e hostilidade em relação à homossexualidade, em nome da “defesa da família tradicional”. Anteriormente, o Parlamento em Budapeste restringia as adoções apenas a casais heterossexuais e proibia a mudança de sexo nos documentos.

Há já algum tempo que as instituições europeias também se preocupam com o respeito pelo Estado de direito e com a separação de poderes. A significativa falta de independência judicial foi destacada em Decisão do parlamento Ativação do Artigo 7 pela União Europeia: O governo reconstituiu gradualmente o Supremo Tribunal à sua vontade e criou tribunais especiais sob a tutela do Ministério da Justiça.

Vários processos de infração foram acionados sobre este assunto, bem como sobre a gestão de migrantes por Budapeste: O governo de Orbán não respeita os procedimentos estabelecidos no Direito Europeu de Asilo, Estabelecido O Tribunal de Justiça Europeu em dezembro de 2020, e até mesmo a Frontex suspendeu temporariamente suas operações no país.

Também crítico é o estado da educação e da liberdade de imprensa. As universidades são privatizadas e acabam nas mãos de figuras próximas do partido no poder, como explicamos Linkista Stefano Bottoni, pesquisador especialista na Hungria na Universidade de Florença. Se a universidade não pode ser supervisionada, eles são de fato forçados a deixar o país. É o caso da Universidade da Europa Central, fundada pelo magnata húngaro George Soros e anulada pela lei que exige a posse Campus Mesmo no país de origem: Esta decisão também foi declarada em violação do direito da UE pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

Uma tática semelhante foi usada pelo CEO da Orbán para domar modos, comprada inicialmente por empresários próximos de seu partido, a Fides, e depois reunida na Kisma (Central European Press and Media Corporation), vozes livres são obstruídas de todas as maneiras possíveis: a estação de rádio ClubRadioPor exemplo, a renovação da licença foi recusada devido a uma série de falhas administrativas. Por outro lado, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social Húngara (NMHH) foi descrita como uma “agência ao serviço do governo” pelo eurodeputado Catalin Cze do Partido do Momento Liberal Húngaro.

Soma-se à pressão sobre as liberdades dos cidadãos húngaros o controle cada vez mais amplo do governo de Orbán sobre a economia do país, sobretudo por meio da alocação de fundos comunitários e contratos públicos. Caso eloquent É Lőrinc Mészáros, um velho amigo de infância do primeiro-ministro e prefeito de seu país, que possuía apenas uma empresa em 2010 e agora está entre os homens mais ricos do país.

Por todas estas razões, a Hungria enveredou por um caminho que a distancia cada vez mais do resto da União Europeia, como Angela Merkel deixou claro a Orbán durante o Conselho Europeu. Fides, o partido governante húngaro, é lançado recentemente Da maior família do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu. A “democracia iliberal” teorizada pelo primeiro-ministro húngaro não era mais compatível com os valores da sociedade: Bruxelas e Budapeste nunca o foram.