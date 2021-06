O que acontecerá com a fábrica de Jianduyuti

baixar jogador

No início de junho, a Caffarel, a histórica empresa piemontesa produtora de chocolate de alta qualidade, afiliada ao grupo suíço Lindt & Sprüngli, anunciou 90 dispensas de 328 funcionários e um ano de dispensas extraordinárias para todos os trabalhadores, em regime de rodízio. Não é uma fábrica de chocolate como as outras, por vários motivos: Fundada há quase duzentos anos, em 1826, a Caffarel faz parte da história empresarial do Piemonte e é conhecida sobretudo pelo seu gianduiotto, um chocolate de cabeça para baixo em forma de barco conhecido e valorizado na Itália e exportado para muitos países do mundo.

A receita original, que ainda hoje é seguida, envolve uma mistura com uma certa quantidade de cacau, manteiga de cacau, açúcar e a utilização de avelãs finamente moídas finamente moídas Langi. Listado entre os produtos agroalimentares tradicionais do Piemonte, o gianduiotto foi também o primeiro chocolate embalado individualmente e envolto em um revestimento de alumínio dourado.

Mas a Caffarel também é uma empresa importante por outros motivos: está localizada em Luserna San Giovanni, uma cidade de sete mil habitantes em Val Pellice, uma das Três Valdenses, a uma hora de carro de Torino, e com 328 funcionários é uma das maior da região. A maioria dos colaboradores dos departamentos são mulheres, muitas das quais têm mais de 40 anos e grande experiência, necessária para manter a elevada qualidade dos produtos. Como aconteceu em muitas outras províncias italianas, a crise de uma empresa tão importante envolve centenas de famílias e corre o risco de consequências terríveis para todo o território Val Bellese.

Em 1998, a Caffarel foi comprada pela multinacional Lindt & Sprüngli, que graças à empresa piemontesa adquiriu novas competências na utilização de avelãs para a preparação de alguns chocolates. Nos últimos dez anos, a situação econômica de Caffarel sempre foi instável: as perdas têm aumentado continuamente e o Grupo Lindt está sempre coberto.

Em 2020, os efeitos da epidemia causaram uma deterioração significativa nas contas: segundo Relatório anual Divulgado pela Lindt, as vendas na Itália caíram 24,3 por cento devido a medidas restritivas. Esta queda generalizada das vendas de todo o grupo afetou particularmente os produtos Caffarel, que por opção do mercado oferecem o seu próprio chocolate especialmente em barras, que estiveram fechadas por vários meses em 2020. Além disso, o fechamento introduzido na primavera e o fechamento o período das campanhas de Natal arriscam descontos durante as festas de fim de ano, a época mais rentável do ano.

Segundo alguns observadores, o desejo da empresa de focar na qualidade não tem sido acompanhado por uma estratégia de marketing adequada em um segmento de mercado – bares e sorveterias de médio e alto padrão – que vem diminuindo cada vez mais nos últimos anos. A rede de vendas não mudou, a distribuição é amplamente utilizada e o mesmo vale para o e-commerce.

um segundo O Corriere della SeraEntre as causas da crise do Caffarel estão também os “comitês de gestão” e os “comitês de licenciamento”: os milhões de euros que a empresa deve pagar à Lindt & Sprüngli todos os anos. A taxa consiste na taxa horária que os executivos da Lindt aplicam pelo tempo que passam entrevistando o Caffarel, enquanto a taxa de licença deve ser paga porque a Lindt & Sprüngli adquiriu a propriedade intelectual dos produtos Caffarel. “Ambas as operações são generalizadas entre as empresas multinacionais, porque transferem legalmente recursos em benefício da matriz (neste caso, na Suíça) sem fazer com que apareçam como lucros tributáveis ​​no país da subsidiária (neste caso, na Itália) “, Escreve O serviço de entrega.

No dia 1º de junho, na sede da Confederação Industrial em Torino, foi realizada a primeira reunião entre representantes da empresa e sindicatos, que pediram à empresa que excluísse o uso de demissões extraordinárias e tentasse administrar a crise de forma solidária. Contrato para iniciar um plano de reciclagem profissional. Na reunião de sexta-feira, 25 de junho, ao final de sete horas de negociações, foi encontrado um acordo que prevê demissões extraordinárias por um ano para reestruturar a empresa: incluiria todos os funcionários em regime de rodízio. No dia 2 de julho, o acordo será discutido e votado pelos trabalhadores.

De acordo com Lara Calvani, secretária da FLAI CGIL em Torino, as conseqüências de tão grande número de demissões serão pesadas para os trabalhadores e também para a economia local. Ele explica que “os critérios para o procedimento de mobilidade são determinados por lei e estipulam a escolha das pessoas que podem ser separadas, o que garante maior proteção aos maiores de idade e aos filhos”. “Os perigos dos trabalhadores mais jovens. Os problemas sociais seriam enormes em uma área onde encontrar um novo emprego seria difícil. Queremos proteger uma marca que representa a história de Torino para evitar demissões no futuro. ”

Apesar das dificuldades econômicas, investimentos têm sido feitos em novas máquinas nos últimos anos, embora nem todos os trabalhadores tenham adquirido as habilidades necessárias para utilizá-las. Os sindicatos pediram à empresa que retreinasse todos os funcionários para trabalhar em novas máquinas e, dessa forma, está tentando estimular a transformação digital: o objetivo é conseguir a reorganização, exceto para demissões, aumentando a produção e mudando a estratégia de marketing.