A ascensão do modelo delta vai desacelerar a recuperação econômica, e a culpa é dos governos impacientes

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson participa de uma coletiva de imprensa em Downing Street, Londres, em 14 de junho de 2021. Johnson confirmou que a próxima flexibilização planejada das restrições ao coronavírus na Inglaterra será adiada por quatro semanas até 19 de julho devido à variável delta spread. Jonathan Buckmaster / The Associated Press

Israel suspendeu a demanda por máscaras externas na semana passada. Ele será devolvido na próxima semana. A variante delta está se espalhando por toda parte, e até mesmo países com altas taxas de vacinação estão lutando para se proteger da mutação altamente contagiosa descoberta pela primeira vez na Índia.

Outros países estão repensando os planos de reabrir ou implementar novas restrições a viagens. Os visitantes do Reino Unido na Polônia, onde a variante Delta agora prevalece, enfrentam uma quarentena obrigatória de sete dias.

Na Alemanha, os visitantes britânicos precisam se isolar por duas semanas, e a chanceler alemã, Angela Merkel, quer que o restante da União Europeia adote restrições semelhantes. Na quinta-feira, ele disse que a Alemanha e a União Europeia estão “patinando no gelo fino” e que “temos que ter cuidado”.

A fórmula Delta está destruindo o partido do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, forçando-o a adiar o levantamento das restrições restantes do país ao novo coronavírus em um mês. Autoridades de saúde pública da Irlanda disseram que a reabertura de restaurantes e pubs marcada para 5 de julho para lugares fechados pode não ocorrer. Em Portugal, Lisboa e partes do Algarve estão prestes a fechar novamente.

A reabertura tardia é uma má notícia para os planos de verão sem pássaros que todos ansiavam. Também é uma má notícia para a recuperação econômica. Os países que dependem do turismo no Mediterrâneo – Espanha, Portugal, Itália, França, Grécia e Tunísia – podem em breve se ver cortando suas perspectivas de crescimento.

Em um novo comunicado, o Morgan Stanley disse que a economia britânica poderia suportar um atraso em uma reabertura total de até seis semanas sem causar danos econômicos significativos. Mas longos atrasos podem ser dolorosos, especialmente nos países mediterrâneos.

Na verdade, vimos esse filme de terror em câmera lenta, no verão passado para ser mais exato. No entanto, os governos continuam a cometer o mesmo erro para salvar a economia, apenas para prejudicá-la ainda mais.

As primeiras barreiras foram bem-sucedidas, que eram tão longas e pesadas que os europeus foram multados por se aventurarem no exterior por motivos não essenciais. O número de novos casos diminuiu e muitas restrições foram levantadas, embora o uso de máscaras e toques de recolher continue. As refeições e bebidas ao ar livre são permitidas e as famílias podem sair de férias em seus próprios países sem muitos problemas.

Mas milhões de europeus sujaram-se, pensando que a epidemia havia sido gravemente afetada. O vírus voltou novamente e a Europa entrou em outro bloco com a segunda onda de golpes pesados. Depois do ano novo, as primeiras vacinas vazaram para as clínicas, e os governos ficaram preocupados com o conceito de imunidade de rebanho – se eles pudessem vacinar cerca de dois terços da população rapidamente, o vírus educadamente eliminaria os hóspedes. Retirada nos livros de história.

O problema é que a liberação da vacina na maioria dos países tem sido lenta, com algumas exceções (notadamente Israel, Reino Unido e Estados Unidos). Por ser lento, novas variantes altamente contagiosas, como o tipo identificado pela primeira vez em Kent, na Inglaterra, e agora conhecido como a variante alfa, se espalharam país após país. Os cientistas estimam que a variante delta seja de 40 a 80 por cento mais transmissível do que a variante alfa e cerca de 50 por cento mais transmissível do que o vírus que surgiu pela primeira vez na China há um ano e meio.

READ Sostegni bis decreto luz verde: trabalho não reembolsável e pacote de bebidas, aqui estão os procedimentos A história continua sob o anúncio

Embora as taxas de vacinação tenham diminuído, os governos têm planos de reabrir os planos e, em meados de junho, a vida em muitos países parecia normal. Sem falar que grande parte da população ainda é vulnerável, ainda é. Na UE, apenas metade recebeu a primeira dose e menos de um terço recebeu a segunda, deixando algum espaço de manobra para variantes.

O Reino Unido voltou a ter um problema, embora o número de novas mortes permaneça relativamente baixo. Na semana que terminou em 19 de junho, mais de 153.000 pessoas foram infectadas, principalmente da Delta, um aumento de 30% em relação à semana anterior. Sem dúvida, as baixas taxas de teste genético e sequenciamento em muitos países, como a Itália, subestimam a verdadeira prevalência da variante delta. Israel acreditava ter erradicado o vírus, com o número de casos ativos caindo para 0,1 por 100.000 pessoas no início de junho; Na sexta-feira, o número subiu para 205 por 100.000.

O erro que a maioria dos governos cometeu foi precipitar-se. Em vez de esperar que dois terços da população fossem vacinados antes de reabrir o hospital, eles começaram a remover as restrições quando menos da metade tinha imunidade parcial ou total.

O objetivo final era um verão aberto: voos completos, restaurantes, bares, hotéis e praias. O tiro saiu pela culatra, pois as restrições de viagem, quarentenas e máscaras foram restauradas. A escalada das taxas de vacinação pode ter evitado outra crise total, mas mais paciência poderia desacelerar a variante delta consideravelmente. O crescimento econômico está fadado a sofrer.

