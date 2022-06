A realidade de amanhã. Jornalistas e parlamentares espionados por espiões: o assalto a Kobasir. Enquanto a Itália dorme, a Europa caminha em direção ao salário mínimo

Ouça um podcast feito a partir de amanhã

Lista de “Putinianos” e o papel da COPASIR. campanha Corriere della Sera A suposta rede de “putinistas da Itália” hoje foi enriquecida com a preocupação de que as operações de influência pró-russa se “intensifiquem” à luz da votação no Parlamento em 21 de junho, solicitada pelo M5S sobre a questão do envio de armas para a ‘Ucrânia’. Giuseppe Conte viu a operação como uma lista de proibição: “Acho indigno que coloquem fotos de algumas pessoas extraindo as opiniões que expressaram. Nosso país é bonito porque estamos em uma democracia, vamos mantê-lo firme”. Pelo Partido Democrata, Enrico Borgi (em Copacer) fala evocando a “Doutrina Gerasimov” e Portão da Rússia Americano: “Não censura, mas defesa de instituições republicanas intimamente relacionadas com outros países europeus e os Estados Unidos experimentando tentativas semelhantes de infiltração.” o correio Ele cita atividades de serviço e “material coletado pela Copasir”. Mas a Comissão Parlamentar de Segurança restringiu a pergunta: “Li a lista no jornal, não sabia antes”, disse o presidente Adolfo Urso, que especificou em um memorando oficial que a Copasir nunca conduziu suas supostas investigações. influente E que só esta manhã recebeu um relatório específico que “continua, como sempre, confidencial”. em mim feito amanhã Responderemos a algumas perguntas, entre elas: É legítimo o “Kobasir” lidar com o que parlamentares e jornalistas escrevem sem provas ou crimes cometidos na atualidade?

Guerra, Lavrov ameaça: “Se você enviar mais armas, vamos atacar como.” Enquanto um grande exercício naval da OTAN começou nos países bálticos (a Rússia realizou um ontem), Londres anunciou que os lançadores de mísseis que enviaria para Kyiv teriam um alcance de 80 quilômetros, semelhante aos sistemas enviados pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro Johnson reivindica escolha, mas a resposta do Kremlin é dura. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, ameaça atacar a sede das instituições ucranianas, inclusive em Kyiv (alguns alvos na capital foram atingidos nas últimas horas), se o fluxo de armas mais fortes e de longo alcance continuar. Enquanto isso, na região de Luhansk, o bombardeio russo está aumentando dez vezes, e o prefeito de Severodonetsk diz que a Ucrânia tem “forças suficientes para repelir os ataques russos”. Lavrov foi forçado a abandonar uma visita à Sérvia depois que vários países europeus fecharam o espaço aéreo de seu voo. em mim feito amanhã Veremos a polêmica sobre o envio de tanques, na qual Espanha e Alemanha participarão.

A crise alimentar, que consiste na abertura de trigo ucraniano, mas primeiro você precisa minerar os portos. Washington permitiu que as petrolíferas italianas e espanholas (Eni e Repsol) retomassem a exportação de petróleo bruto venezuelano para a Europa. Reuters. O fluxo de petróleo da Venezuela foi completamente bloqueado há dois anos devido às sanções dos EUA contra o governo de Nicolás Maduro. Agora eles serão retomados no próximo mês, embora em quantidades modestas e incapazes de substituir o petróleo russo que estamos nos preparando para bloquear. O processo, no entanto, tem um significado simbólico, representando uma mudança de padrões na política americana. Enquanto isso, a Índia planeja dobrar suas importações de petróleo russo, e o impulso contra as sanções ocidentais veio de Pequim: para a China, essa não será uma maneira de resolver a crise na Ucrânia e levará a uma crise global de energia e alimentos. Em vez disso, Zelensky ofereceu uma nova estimativa dos riscos alimentares da guerra: até o outono, pode haver 75 milhões de toneladas de grãos ainda no país, disse o presidente ucraniano, que também confirmou as negociações em andamento com a Grã-Bretanha e a Turquia para criar corredores em o país. Mar Negro: Segundo a Bloomberg, Turquia e Rússia chegaram a um acordo e o ministro das Relações Exteriores turco conversou com seu colega ucraniano. O problema, porém, são as minas que russos e ucranianos encheram de água: veremos feito amanhã Que tempos são necessários para as operações de recuperação e se eles são compatíveis com os de preservação de grãos armazenados.

Salário mínimo, diretiva da UE chega. O que a Itália está fazendo? A última “tripartida” europeia sobre o salário mínimo, ou negociações informais entre representantes do Parlamento, do Conselho e da Comissão da União Europeia, que deverá conduzir ao texto da directiva do salário mínimo, está agora a começar, segundo o programa. O evento reavivou o debate há alguns dias também na Itália, um dos poucos países da UE que ainda não tem uma lei sobre o assunto (a proposta está firme na Comissão de Trabalho do Senado). Hoje o presidente da Confindustria Bonomi também reiterou sua oposição, argumentando que os acordos coletivos da Confindustria já prevêem um salário mínimo superior a € 9 (o máximo que será fixado pela União Européia). Para Maurizio Landini, por outro lado, é necessário intervir em resposta à “explosão da situação social”: “Os salários no nosso país são muito baixos. pensões, artigo 18.º e despesas sociais”, disse o dirigente CGIL. A necessidade de um salário mínimo leva ao acordo de Giuseppe Conte e Enrico Letta, enquanto a própria direita afirma que é hostil. A secretária do Trabalho, Andrea Orlando, sugere um meio-termo: “um ponto de contato que permita uma ação imediata, na pendência de uma lei mais básica”. em mim feito amanhã Analisaremos detalhadamente as propostas, incluindo uma entrevista com o Subsecretário do Ministério da Economia Maria Cecília Guerra E com o Secretário Geral da UIL Berpaolo Bombardieri.

Covid: Que outono nos espera? Quanto temos que nos preocupar com os alertas emitidos pelas autoridades de saúde de Portugal e Alemanha sobre a nova alternativa, que causa infecção e hospitalização. Os dados mostram 8.512 novas infecções e 70 vítimas.

Pogo: Ou vai ou quebra. Por volta das 21h, o Parlamento britânico votará a moção de desconfiança apresentada por alguns deputados conservadores contra Boris Johnson sobre o escândalo do “partido”. O resultado pode ser uma queda devastadora ou a salvação final do primeiro-ministro.

O crítico que descobriu Jeddah. Publicação de correspondência entre o escritor e crítico Leon Pichonti que foi o primeiro a compreender o valor literário de pastikichio.

