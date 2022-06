Preços dos combustíveis, ainda subindo para gasolina e diesel

A corrida nos preços dos combustíveis continua, impulsionada pelos aumentos nos mercados globais de petróleo. O Brent ultrapassou US$ 120 o barril nesta manhã, depois que a Arábia Saudita decidiu aumentar os preços de entrega em julho. Isto aproxima a média nacional da gasolina de self-service para 1,97€/litro, e a média do gasóleo para 1,88€/litro. De acordo com o inquérito regular da Staffetta Quotidiana, a IP aumentou os preços recomendados da gasolina e do gasóleo em um cêntimo por litro.

Estes são os preços médios enviados pelos operadores ao Observatório de Preços do Ministério do Desenvolvimento e Processamento Económico por Staffetta, que foram medidos às 8 horas da manhã de ontem em cerca de 15 mil postos: Auto-atendimento gasolina ao preço de 1966 euros / litro (+18 peças por mil, 1960 empresas, branco 1.963 bombas, diesel a € 1.876 / litro (+16, empresa 1.881, branco bombas 1.866). A gasolina é oferecida a € 2.093/l (+20, 2.133 empresa, 2.016 bomba branca), diesel a € 2.007/l (+16, 2.053 empresa, 1.920 bomba branca). O GPL é oferecido a 0,831€/l (inalterado, 0,839 empresas, 0,821 bombas brancas), o metano serve 1,828€/kg (-13, 1,882 empresas, 1,787 bombas brancas), GNL 2,036€/kg (-30, Comp 2,071€/ kg Bombas brancas 2.010 € / kg).

Estes são os preços rodoviários: Auto-atendimento gasolina 2.041 €/litro (2.271 serviço), autosserviço diesel 1.967 €/litro (2.202 serviço), GLP € 0,921/litro, gás natural 2 , 273 €/kg, GNL 2.037 € / kg.