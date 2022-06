Para as famílias, especialmente as grandes, fazer compras uma vez por semana não é apenas uma prática, é praticamente um ritual. No entanto, talvez depois de dois carrinhos cheios, sempre falte algo durante a semana.

Muitas vezes falta detergente, assim como alguns alimentos, apesar do consumo frequente na família. Então vamos ver, inteligente, economizar e evitar o desperdício, como fazer as compras semanais que realmente duram sete dias. Assim, evite ir comprar produtos adicionais na loja do bairro, que, via de regra, oferece preços mais elevados.

Como e onde fazer compras semanais mais barato com inteligência e evitar o desperdício

No detalhe, a primeira regra das compras realmente inteligentes é fazer o cardápio em casa. sem jogá-lo fora. Como a família em geral consome sempre as mesmas coisas, a lista de compras anterior sempre serve de base para a elaboração de uma nova lista de compras em grande distribuição organizada.

Por outro lado, o desconto é a resposta de como e onde comprar a baixo custo. No entanto, seria melhor fazer suas compras semanais em duas lojas de desconto diferentes, especificamente para maximizar a economia.

Neste caso, compare os folhetos com as ofertas com cuidado. Porque como de costume, só para se ter uma ideia, há um desconto onde comprar carne curada é realmente conveniente e outro, em vez disso, onde a massa Está a um preço reduzido e, portanto, é possível estocar.

Dito isso, toda vez que você for fazer compras, antes de finalizar a compra, é uma boa ideia verificar novamente a lista e ver se todos os itens listados são realmente essenciais no seu carrinho. Lembre-se, especificamente, se o produto que foi colocado no carrinho em casa ainda está lá.

Na loja de descontos, é dada a máxima atenção ao rótulo, data de validade e ordem dos produtos

Além disso, mesmo que seja um desconto, você deve sempre ficar atento à disposição dos produtos na prateleira. Quanto à altura dos olhos, geralmente há produtos que custam mais ou em qualquer caso garantem as maiores margens de lucro para o supermercado.

Enquanto, em geral, nas prateleiras inferiores são apresentados os produtos ou, em todo caso, os mais baratos. De qualquer forma, antes de colocar os produtos no carrinho de compras, é sempre necessário ler o rótulo e verificar o prazo de validade.

