Coronavírus na Itália e no mundo: notícias e boletim de situação COVID-19 para hoje, 7 de junho. diretamente

Gismondo: “Vírus da cauda pandêmica BA.5, mais contagioso, mas menos grave”

O Omicron 5, “mais contagioso” do que o Omicron 2 prevalente hoje, “mas associado a sintomas menores”, pode representar o “canto do cisne” da pandemia de Covid-19 segundo Maria Rita Gismondo, diretora da Clínica de Microbiologia, Virologia e Emergência Vital Laboratório de diagnóstico Sacco Hospital em Milão. Características da subvariável BA.5, que juntamente com a sua irmã BA.4 alimentou a quinta vaga de Covid na África do Sul e agora circula também na Europa com um aumento de casos, por exemplo em Portugal, aliás “em perfeita Com o que – o especialista confirma In Adnkronos Salute – de acordo com a história epidemiológica é a fase de cauda epidemiológica”. “Caudas pandêmicas – destaca o microbiologista – geralmente são caracterizadas por vírus que apresentam uma agressão muito fraca em termos de comorbidades, mas são muito mais infecciosas justamente porque o patógeno está tentando se sustentar”. É por isso que o Omicron 5, que “certamente se espalhará por toda parte porque é altamente contagioso, não deve nos preocupar porque não é muito perigoso”, confirma Gismondo.