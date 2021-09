Eleições alemãs não vão cancelar uma Europa liderada pela Alemanha

o Alemanha É provável que o período pós-eleitoral seja menos aberto a um retorno da austeridade fiscal do que era na fase inicial daquela era. Angela MerkelDadas as condições surgidas após a pandemia de Covid-19, mas neste sentido, como outras frentes, Berlim atuará com o objetivo de fortalecer sua centralidade numa Europa que, ano após ano, se torna cada vez mais “alemã”.

As publicações na Itália muitas vezes esquecem que a Alemanha não se comporta como um “europeu” na Europa, mas sim como um pan-alemão, como prescrevem as regras de soberania nacional. Assim, a possibilidade de romper com os rigores dos anos anteriores não deve ser interpretada pelo relaxamento como um precursor da reconfiguração total dos estoques que Orientador Ele partirá após sua licença do governo. A Alemanha certamente reduzirá o rigor fiscal, mas em outras frentes terá posições persistentes em relação ao passado recente que podem parecer problemáticas para a Itália.

O tema principal deste discurso é bancos, que a Alemanha, no passado, apoiou fortemente o patrocínio de cavalos imposto aos institutos italianos para empréstimos de baixo valor Exceto, em várias ocasiões, o esquecimento voluntário do problema interno da crise do Deutsche Bank, sobrecarregado com uma massa de derivativos tóxicos. Olaf Schulz, o candidato social-democrata cessante e ministro das finanças, nos dias em que subiu ao primeiro lugar na corrida para substituir Merkel, foi criticado pelas crises financeiras que ocorreram no país durante seu mandato no governo, mas no caso de vitória, ele deve continuar a lidar com um arquivo em chamas Para Berlim, um arquivo Conclusão da união bancária Na comunidade.

Scholz estava sob o comando de Merkel é deus ex che. máquina Ele convenceu o chanceler a cruzar a linha de penalidade no início de 2020 e abrir caminho para ele fundo de recuperaçãoMas, entretanto, entre 2019 e 2020, ele definiu diretrizes de política para uma união bancária proposta que parece ser problemática para dizer o mínimo para países como a Itália. Surge a ideia de completar o mecanismo de proteção e resolução de depósitos para instituições em crise com o processo de seguro de depósitos. Com isso em mente, Schulze e Merkel apresentaram uma proposta baseada no desejo de introduzir um mecanismo nos procedimentos de seguro para reduzir o atraso Ações de dívida soberana nos balanços dos bancos do velho continente. A ideia da Alemanha é que os spreads de risco-retorno dos títulos soberanos da zona do euro envolvem diferentes exposições ao mecanismo único de seguro financiado pelos Estados membros da UE, prestando assistência a países como Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Essa restrição, se implementada, prejudicaria gravemente os países mediterrâneos, dos quais os títulos do governo de alto rendimento são parte integrante. Saldos bancários E o tipo de investimento é generalizado entre a população.

Bem, dessa perspectiva, apesar do aumento nas pesquisas de opinião para partidos como eu deramA fim de aumentar a divisão de riscos, a Alemanha não parece destinada a isso Sua posição mudou drasticamente no curto e médio prazo. O debate europeu sobre a união bancária, interrompido justamente pela proposta alemã rejeitada por muitos países da UE, entrou no centro da campanha eleitoral quando Cdu por Amin Lachet, Tentando voltar às pesquisas, ele conseguiu O silogismo ousado atacou Scholz Impondo a sua posição declarada a favor da interrupção financeira, aceitando uma união bancária flexível em relação às propostas apresentadas pelo Ministro. Desta forma, tenta agradar aos eleitores moderados, em parte seguindo o caminho dos liberais para a democracia e o desenvolvimento, sobre os perigos de financiar desta forma as “cigarras” do Mediterrâneo, de uma forma ou de outra sempre destinadas a fazer parte do discurso.

Mas, na verdade, Schulz aponta para a mesma base eleitoral que há muito apóia Merkel e sabe que não pode se permitir desvios fundamentais de sua linha. O problema, caso os sociais-democratas ganhem as eleições, seria formar um governo no qual os sociais-democratas tentassem trazer tanto aqueles que defendem uma mudança abrangente (os verdes) quanto aqueles que são hostis. Pela recuperação financeira e afrouxamento da linha sindical bancária, como os liberais. Tudo isso enquanto os institutos alemães são um só estágio de incerteza Retornos baixos, lucros decrescentes, problemas de digitalização. É difícil fazer a quadratura do círculo, o que nos lembra o quão longe a Alemanha está da austeridade não significa um ponto de inflexão completo perto da formalização.

