As contas aqui determinam limitar o aumento da eletricidade e do gás (que vale 3 bilhões) – Corriere.it

Depois de dias de espera e tolices, o governo decidiu quais as medidas para reduzir os aumentos máximos nas contas de luz e gás. o Tesouraria Ele aprovou o decreto no valor de mais de três bilhões, que, conforme previamente anunciado pelo primeiro-ministro Mario Draghi, prevê a redução (temporária) de algumas taxas do sistema e um aumento no número de famílias que recebem bônus.

Ações: bônus e menor IVA As medidas são divididas da seguinte forma: $ 2 bilhões para reduzir os custos indiretos do sistema, 450 milhões são recursos para Recompensa social para famílias vulneráveis. EU ‘imposto sobre o Valor Acrescentado Sobre o fornecimento de gás para usos civis e industriais será reduzido para 5 por cento. Perda de receita que é parcialmente compensada pela utilização de uma parcela, igual a 700 milhões, da receita dos leilões de cotas de emissão de CO2. Além disso, a conversão para Dinheiro para Energia e Serviços AmbientaisAté 15 de dezembro de 2021, de recursos adicionais equivalentes a 500 milhões de Q e abolição das tarifas relativas às tarifas gerais do sistema aplicáveis ​​aos usuários domésticos e não domésticos de baixa tensão, para outros usos, com potência disponível até 16,5 kW. Para este fim, um adicional de € 800 milhões de recursos serão transferidos para o Fundo de Energia e Serviços Ambientais até 15 de dezembro de 2021.



Cancelamento de aumentos para 3 milhões de pessoas Gabinete – escreve Palácio Shigee – Aprovação de um decreto-lei para conter os efeitos dos aumentos de preços no setor da eletricidade e do gás no quarto trimestre de 2021. As novas medidas visam beneficiar mais de 3 milhões de beneficiários do subsídio de energia: famílias com preço Isee cair para 8.265 euros por ano; famílias numerosas (Vejo 20.000 euros por ano com pelo menos 4 filhos); recebedor de pensão de renda ou cidadania; Usuários em graves problemas de saúde. Para eles, os efeitos de um futuro aumento nas contas tendem a ser eliminados, explica o Palazzo Chigi. Para cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas com usuários de baixa tensão de 26 milhões de usuários domésticos de até 16,5 kW, as taxas relacionadas às taxas do sistema geral serão zero. Quanto ao gás, cerca de 2,5 milhões de pessoas se beneficiam dele “Bônus de gás social” Os efeitos de um aumento esperado nas contas tendem a se dissipar. Para todos os outros usuários, o IVA agora deve ser de 10 e 22%, dependendo do consumo, e aumentado para 5%. READ ERLING HAALAND (BORÚSSIA DORTMUND) é uma nova cara da HYPER ICE

Intervenção oportuna A intervenção vem depois dos 1,2 bilhão que ocorreram no final de junho para limitar também naquela ocasião um aumento de duas vezes nas contas do terceiro trimestre, mas depois o governo entrou em campo nos últimos dias possíveis, enquanto desta vez agiu um. semana antes do Prazo 30 de setembro, o dia em queAutor Arira Devem ser definidas novas tarifas que entram em vigor em 1º de outubro e são válidas até 31 de dezembro.

Risco aumentado em 40% No caso de o governo não intervir – disse o Primeiro-Ministro, Mario Draghi Durante os trabalhos da Assembleia Nacional da Confindustria – No próximo trimestre, o preço da eletricidade pode subir 40 por cento e do gás 30 por cento, o que confirma isso Dez dias atrás, o ministro da Transição Ambiental, Roberto Cingolani, disse Dá, pela primeira vez, uma medida do que um aumento no preço das commodities energéticas, especialmente do gás, pode significar para o bolso dos italianos. É por isso – acrescentou Draghi – que decidimos eliminar as taxas do sistema de gás para o último trimestre do ano e os custos de eletricidade para famílias e pequenas empresas. O governo está ocupado pintando estratégias de longo prazo Para reduzir nossas fraquezas.

Energia Draghi: Precisamos de ação estrutural europeia Na questão do custo da energia, Draghi espera fazer uma abordagem europeia, como aconteceu com a compra de vacinas contra a Covid. São também necessárias medidas mais estruturais a nível europeu – como disse o Primeiro-Ministro – para diversificar as fontes de energia e Fortalecer o poder de barganha dos países compradores. Esta hipótese foi apresentada pelo Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na recente cúpula de Atenas, onde disse: “De um modo geral, mostramos que temos força como compradores em História de vacinas E depois das dúvidas iniciais, tudo correu bem. Por que não pensar em fazer algo assim na frente do fornecimento de gás natural, por exemplo, ou em outras matérias-primas? “.Uma ideia que acho muito interessante e que iremos explorar com o ACNUR. READ Vacina Pfizer, mulher morre após primeira dose: investigação em andamento

