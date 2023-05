Em 15 de maio, a Itália implementou o 2023 Natural Resources Available – Corriere.it

Hoje, 15 de maio de 2023, édia de ultrapassagem – Pelo menos para a Itália.

Faz apenas cinco meses, mas já fizemos isso Ele acabou com todos os recursos que o planeta tinha à disposição dos italianos para o ano.

Isso é o que ele testemunha Rede de Pegada Globaluma associação sem fins lucrativos que não apenas calcula a situação globalmente, mas também a situação de países individuais ao redor do mundo.

Comparado ao ano passado, não fizemos nenhum progresso. Na verdade, as datas permaneceram praticamente inalteradas.

Há um ano, como hoje, nós, juntamente com o Chile e as Bahamas, exaurimos os recursos naturais disponíveis para este ano.

Claro, há aqueles que são colocados pior do que nós. Países como Catar ou Luxemburgo Eles esgotam seu suprimento anual no início de fevereiro.

Mas também há Quem é mais virtuoso: Indonésia, Equador e Jamaica Eles conseguem chegar a dezembro sem esgotar os recursos.

Em princípio, a partir da tabela Global Footprint Network, podemos ver como A maioria dos países do mundo “comemora” o Dia da Ultrapassagem entre março e início de junho. Esses países tendem a ser europeus: Bélgica (26 de março), Dinamarca (28 de março) e Finlândia (31 de março) têm desempenho pior do que nós. Mas também Suécia, Áustria, República Tcheca, Alemanha, França e até Espanha e Portugal, mesmo que por alguns dias.

O que esses dados significam? que Em um ano, a Itália consome 167% mais bens do que precisa administrar. E que – como no ano passado – se o mundo inteiro agisse como nós, 2.7 Serão necessários terrenos para poder suportar os pedidos de todos.

Globalmente, espera-se que o dia da ultrapassagem chegue este ano 27 de julho: uma data que vem mais cedo a cada ano. A data exata será anunciada no dia 5 de junho.

No ano passado, o Dia da Transcendência da Terra caiu em 28 de julho, no ano anterior, em 29. No ano anterior, em 2020, foi em 22 de agosto. Mas vamos falar de um ano excepcional. Aliás, voltando atrás, verificamos que em 2019 caiu no final de julho, tal como nos anos pós-Covid.

Um comportamento mais virtuoso nos permitirá ganhar dias e economizar recursos. O dia de superação de 15 de maio, em vez disso, nos diz que a situação não se deteriorou, mas nem melhorou em relação ao ano passado.