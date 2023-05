Borsa Italiana, comentário da audiência de 15 de maio de 2023

Ações bancárias em destaque. As vendas continuam fortes em doValue. Destaca o excelente desempenho de Mar na categoria STAR

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Registrar incrementos fracionários Na primeira sessão da semana.

às 14h05 FTSEMib Subiu 0,01%, para 27.349 pontos, após oscilar entre a mínima de 27.317 pontos e a mínima de 27.484 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações ganhou 0,03%. Também desempenho positivo para Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,37%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,31%).

o bitcoins Ficou perto dos $27.500 (mais de 25.000 euros).

o Spread BTP-Bund Confirmou-se abaixo de 190 pontos, com o yield do BTP de dez anos oscilando entre 4,15% e 4,2%.

EU’euro Ainda está acima de US$ 1.085.

Ações bancárias em destaque. A DBRS Morningstar informa que no primeiro trimestre de 2023, as maiores empresas italianas apresentaram um lucro líquido total de 4,8 bilhões de euros, três vezes superior ao resultado obtido no mesmo período do ano passado.

Intesa São Paulo Perdeu 0,6 por cento para 2,4135 euros. Pelas comunicações periódicas do Consob, soubemos que, a partir de 5 de maio, o Grupo Goldman Sachs foi certificado com uma participação total no instituto igual a 6,42% do capital social. A própria Consob anunciou que em 3 de maio a participação da Fondazione Cariplo na Intesa Sanpaolo aumentou de 5,063% para 5,258%; A convocação ocorreu em decorrência da alteração do capital social do banco após o cancelamento das ações em tesouraria.

sinal de menos também UniCredit (-0,36% para 18.804 euros). A instituição divulgou o cumprimento dos MREL (Requisitos Mínimos de Fundos Próprios e Passivos Elegíveis) estabelecidos pelas Autoridades de Resolução.

MidCap ainda está lutando doValue. o endereço é Suspenso para limitar a sobrecargaDepois de fechar a semana passada com uma queda geral de 30,1%.

para o segmento ESTRELA Destaque para o excelente desempenho de Mar (+13,7% a €15,4)Seguindo os novos indicadores de alguns bancos de investimento, após a divulgação dos resultados financeiros dos três primeiros meses de 2023.

Do lado negativo, Grupo Giglio (-3,32% para 0,64€). A empresa divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023 e informou que em 2 de maio de 2023 a empresa de auditoria BDO Italia emitiu seu relatório sobre a auditoria das minutas das demonstrações financeiras e da minuta das demonstrações financeiras consolidadas para o ano de 2022, no qual declarou o impossibilidade disso. para expressar julgamento. O conselho de administração do Grupo Giglio considera esta decisão “seriamente errada” e decidiu pedir à Borsa Italiana que mude do setor STAR para a Euronext Milan.