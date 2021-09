A 56ª edição da Filo termina com saldo positivo – Newsbiella.it

Paolo Monfermoso, Presidente da Filo, afirma: “A 56ª edição da Filo termina com um excelente resultado, obtido num contexto que procura recuperar com renovada confiança. A vontade de reiniciar dos expositores, demonstrada ao optarem por estar na Filo com produtos verdadeiramente inovadores e de qualidade, foi recebida com entusiasmo pelos compradores que chegaram à feira com bom fluxo durante os dois dias de feira. Ao todo, registramos 75 expositores, com algumas empresas estrangeiras retornando, enquanto o número de visitantes superou em muito as expectativas. Compradores do exterior voltaram a se reunir, em particular da França, Portugal, Turquia, Eslovênia, Suíça, Alemanha, Reino Unido e Moçambique, graças à cooperação com a Ice-Agenzia. ”Monfermoso continua:“ Nesta 56ª edição, propusemos várias novidades: abertura às fibras, espaço dedicado às malhas e palpável interesse pela sustentabilidade. No entanto, a novidade mais importante é o lançamento do “e-Filo: 365 Dias de Fios”, o nosso marketplace. O projeto foi desenvolvido especificamente para a Filo e para isso queríamos ouvir diretamente as empresas e as suas necessidades. O resultado é uma plataforma ágil e fácil de usar Extremamente fácil, com chaves de pesquisa simples e instantâneas. É um projeto em que acreditamos muito e já foi apreciado por expositores empresas. Em nossas intenções, “e-Filo: 365 Dias de Fios” é uma extensão da exposição física, que nos permite explorar as possibilidades oferecidas pelas ferramentas digitais para transformá-las em oportunidades. Novos trabalhos para expositores e visitantes da Filo. Mas importante As respostas, para orientar nosso trabalho futuro, vieram também de outras inovações que introduzimos no Filo 56ª Edição. Os principais produtores de fibra do mundo. O interesse pela sustentabilidade é cada vez mais crescente, tema ao qual temos dedicado uma área específica de tendências, com o Projeto Sustentabilidade Filo no FiloFlow Center. Quase todos os expositores aderem a ele, um sinal do interesse que nossos expositores dedicam ao tema e seu desejo crescente de comunicar o progresso neste campo também para o mundo exterior. Em conclusão, os dias da 56ª edição da Filo foram dois dias intensos, movidos pela paixão das nossas empresas em relançar o sector com base na valorização de produções únicas, fruto da experiência e mão de obra inconfundíveis da sua qualidade. ”

Pier Francesco Corsoni, CEO da Assoservizi, focou nos “novos fios” em sua coletiva de imprensa de abertura, relacionando-os à recuperação de todo o setor “nos momentos mais difíceis, com as edições de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 que tivemos que cancelar , A Filo decidiu investir. O resultado é um “fio Novo”, com novas áreas direcionais e novas áreas temáticas, um “novo fio” que finalmente pôde vivenciar plenamente o novo site MiCo. Investir significa lutar por uma recuperação estrutural. Mas a recuperação estrutural não pode ser separada do treinamento e, portanto, estou particularmente satisfeito que Filo está hospedando a exposição que Criado por alunos ITS TAM em Biella nesta edição. “

O tema da formação foi abordado por Elena Chiurino, consultora de formação, educação e trabalho na região do Piemonte. Falando na conferência, Chiurino disse: “A 56ª edição da Filo representa um novo começo no estilo. Aqui na Filo encontram-se os alicerces da reforma estrutural: formação, fabrico de produtos bonitos e bem feitos, comunicação e também através novos canais. Na realidade, não há competição Sem competência e não há competência sem treinamento. ”

O interesse de Philo pela formação foi reafirmado não só pela exposição “Fixing the Future” criada pela ITS-TAM Biella, mas também pela presença de alguns alunos da ITS Mita Academy que participaram num encontro de formação sobre uma nova personagem capaz de combinar produto habilidades técnicas com habilidades de negócios. Monfermoso conclui: “Um novo fio completamente reimaginado no design, desde as luminárias à explosão de cores da zona de tendência, num contexto muito sugestivo e acolhedor”.

Filo marca data para a 57ª edição, prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2022.