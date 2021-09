Vírus Corona hoje. A União Europeia propõe estender a flexibilidade da ajuda governamental até 30 de junho de 2022

9:36

China: PMI de manufatura em setembro desacelera para 49,6

O PMI de manufatura oficial da China registrou uma desaceleração inesperadamente acentuada em setembro, caindo para 49,6, em comparação com as expectativas de 50,1, o mesmo valor em agosto, e encerrou a contração pela primeira vez desde fevereiro de 2020, quando ocorreu a turbulência relacionada à pandemia COVID-19. Com base nos dados do Office for National Statistics, o subíndice da produção situou-se em 49,5 (de 50,9 em agosto), nas novas encomendas em 49,3 (de 49,6) e nas exportações para 46,2 (de 46,7), todos abaixo devido ao impacto do surto variável delta, aumento dos custos das matérias-primas, dificuldades da cadeia de abastecimento e o racionamento de energia mais recente. O subíndice de confiança caiu para 56,4 (de 57,5), desacelerando pelo sétimo mês consecutivo. Quanto ao índice de PMEs não-manufatureiras, houve uma recuperação dos níveis mais baixos dos últimos 18 meses para 53,2, ante 47,5 em agosto. O subíndice de novas encomendas aumentou para 49,0 (de 42,2 no mês anterior), o índice relativo a novas encomendas de exportação para 46,4 (de 43,9) e o índice relativo ao emprego para 47,8 (de 47,0). O subíndice de confiança subiu de seu nível mais baixo nos últimos sete meses para 59,1 (de 57,4). Finalmente, o PMI de manufatura patrocinado pela Caixin mudou para o ponto neutro em 50,0, de 49,2 em agosto, superando as estimativas dos analistas de 49,5. Os novos pedidos aumentaram pela primeira vez em três meses, à medida que a produção diminuía. Enquanto as vendas de exportação pioraram e o emprego diminuiu pelo segundo mês consecutivo. Apesar das crescentes pressões sobre os preços, a confiança se fortaleceu para seu nível mais alto desde junho.