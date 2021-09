Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 – 21:47

O euro caiu abaixo de US $ 1,16 em relação ao menor valor em mais de um ano

Aceleração do dólar. Powell: Se a inflação alta continuar, nós respondemos

Roma, 29 de setembro. (Askanews) – O euro ultrapassou o limite de US $ 1,16 e caiu para seu nível mais baixo em mais de um ano. À noite, a valorização do dólar registrou novas acelerações e a moeda comum caiu para 1,1589 em relação ao dólar, após várias horas em que parecia não ter quebrado abaixo do nível de apoio 1,16, atingindo assim seu menor nível desde o final do Julho de 2020.



A moeda norte-americana é afetada pelas expectativas crescentes de início futuro da fase de redução gradual dos estímulos monetários (tapering) pelo Federal Reserve, cenário que o presidente Jay Powell confirmou hoje de fato.





Durante a sessão com os governadores da zona do euro, Powell disse que o Fed ainda acredita que a inflação alta é um “fenômeno transitório”, mas “se virmos uma inflação alta contínua, isso seria motivo de grande preocupação e o FOMC entrará em ação”. No fórum anual do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal.No euro, por outro lado, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reassegurou ontem a manutenção da linha de expansão, ao mesmo tempo em que reconhece a crescente incerteza sobre as perspectivas de inflação. Lagarde citou três elementos de incerteza sobre a zona do euro: dificuldades persistentes nas cadeias de abastecimento globais; Aumentos nos preços da energia e o risco de novas ondas pandêmicas com variantes resistentes às chamadas vacinas, que, no entanto, não são observadas atualmente.