Recursos e preços na Itália

Renault Clio E-Tech Hybrid: com recuperação de energia, a bateria pode ser recarregada “gratuitamente”

Desenvolvimentos estilísticos e tecnológicos de mais de 30 anos (comemorados no ano passado), período em que a marca sempre procurou responder da melhor forma às necessidades dos clientes, com um automóvel que já é uma lenda. Todo mundo sabe Renault Clio, que se tornou ícone da marca; Uma história que nos acompanhou por três décadas em viagens curtas e longas.

Renault Clio, uma história de sucesso

Desde o seu primeiro lançamento em 1990, tornou-se O grupo mais vendido em todo o mundo, com mais de 15 milhões de unidades vendidas. O carro que conquistou o título de favorito dos franceses com mais frequência do que qualquer outro. Foi também o carro estrangeiro mais vendido na Itália durante anos e, em 2018, pela primeira vez, ficou em segundo lugar na classificação geral. Entre 2012 e 2018, mais unidades foram vendidas a cada ano do que no ano anterior; Em 2019, com mais de 41.000 carros registrados, foi o carro estrangeiro de classe B mais vendido na Itália.

Rhino sempre soube como preservar seu DNA que fez do seu carro citadino carro-chefe um sucesso e a quinta geração do Clio traz consigo todas as características e elementos distintivos das quatro gerações anteriores. O carro moderno inverte os códigos estéticos, o design exterior evolui, enquanto o interior é completamente repensado. Com linhas mais esculpidas e uma fachada mais robusta, o Novo Clio ganha dinamismo e modernidade, mantendo-se distinto à primeira vista.

A revolução na cabine é clara, os interiores foram totalmente redesenhados e inspiram-se nos setores superiores, tanto ao nível da qualidade percebida como das tecnologias disponíveis. No entanto, por mais de trinta anos, o Clio incorporou o carro do dia a dia e foi ainda mais longe, escrevendo uma nova página em sua história com a inovadora tecnologia E-Tech Hybrid introduzida no ano passado.

Renault Clio E-Tech Hybrid, a nova tecnologia

E-Tech representa a síntese da experiência e competências que a Renault adquiriu no campo dos veículos elétricos, que Combinado com tecnologias desenvolvidas em competições de Fórmula 1. A nova tecnologia híbrida com dois motores elétricos, um motor térmico e uma transmissão multimodo oferece a máxima eficiência de uso, mas também muita interatividade e prazer de dirigir único. A bateria se carrega sozinha, sem tirar, e rapidamente durante as fases de desaceleração. O rendimento de energia usado é incrível. A partida é sempre 100% elétrica e é movida inteiramente a eletricidade até 80% do tempo em estradas urbanas com consumo de combustível reduzido em até 40%.

Clio E-Tech Hybrid: uma nova arquitetura

A quinta geração do Clio lançou uma nova plataforma modular, CMF-B, Nunca antes visto na Aliança, foi projetado desde o início para ser eletrificado. A arquitetura do trem de força do motor E-Tech Hybrid do Clio compartilha pontos comuns com os assentos individuais da equipe Renault DP World F1 e se beneficia da experiência elétrica da marca.

Especificamente, a arquitetura fornece dois motores elétricos (motor eletrônico e alternador de partida de alta tensão), bateria de íon-lítio de 1,2 kWh (230 V), inovadora transmissão multimodo com acoplamento dentado sem embreagem vinculado a um motor a gasolina de nova geração 1.6 litros.

A ausência de embreagem permite que você faça isso Ligue o motor no modo elétrico sem forçar o motor térmico. O E-Tech do Clio assenta numa arquitectura de “série paralela”, o que lhe permite combinar as vantagens dos diferentes tipos de hibridação possíveis. Os motores podem funcionar independentemente ou em conjunto com a energia direcionada para as rodas ou para a bateria. O trem de força gerencia os motores e suas entradas de acordo com as necessidades de aceleração e potência ou oportunidades de regeneração da bateria.

A frenagem regenerativa recarrega a bateria

Introduziu o motor totalmente híbrido no Clio Capacita a oferta do motor mais completo em sua classe. Um carro com excelente gestão de combustível, que, graças à travagem regenerativa, permite uma elevada capacidade de carga da bateria. No Clio E-Tech Hybrid, a eficiência é máxima durante o uso na cidade. A capacidade de reabastecer a bateria durante a desaceleração e frenagem é maximizada pelo novo modo de condução B-Mode, que permite uma regeneração de energia ainda maior. Esses recursos permitem melhorar o consumo de combustível e dirigir no modo elétrico.

Prazer de condução a bordo do Clio E-Tech Hybrid

Hybrid Cleo propõe Experiência de direção sem precedentes, É baseado em um sistema inteligente no qual o motorista não se preocupa com nenhum parâmetro, pois a tecnologia E-Tech faz isso automaticamente. Desta forma, o nível de conforto é perceptível e a condução é mais confortável. Graças às configurações Multi-Sense, o motorista pode escolher o modo de condução de acordo com seus gostos ou a rota. O novo Clio E-Tech Hybrid oferece uma resposta dinâmica entre as melhores do mercado, o que se traduz na capacidade de rotação De 80 a 120 km / h em apenas 6,9 segundos e de 0 a 50 km / h em apenas 3,9 segundos.

Renault Clio E-Tech Hybrid: Respeito ao meio ambiente

O veículo possui tecnologia que se concentra e melhora a eficiência dos recursos energéticos, reduz o consumo e contém emissões. Emite 96gCO2 / km (valores WLTP) e permite que você viaje quase sempre Com emissões zero na cidade. Além disso, possui todos os benefícios ambientais reconhecidos pelas instituições para os automóveis híbridos, nomeadamente incentivos fiscais e benefícios reais, como a isenção do selo por três anos, estacionamento gratuito nas linhas azuis, acesso fácil ou gratuito às zonas • ZTL e autorização de comércio durante blocos de tráfego.

Com o novo Clio Hybrid também lançado Um modo de teste de direção completamente novo para a Renault, o E-Tech Drive. Através deste teste de produto, o cliente, com o auxílio de um consultor, tem a oportunidade de analisar os dados recolhidos durante a condução, ao nível do tempo passado em modo eléctrico, poupança de combustível e emissões de CO2. Uma nova e transparente experiência de condução capaz de mostrar e fazer o cliente apreciar todas as vantagens da nova tecnologia Renault Hybrid.

lista de preços

Clio E-Tech Hybrid está disponível na Itália por uma lista de preços A partir de 21950 EUR Na preparação de ZEN. Para o lançamento do Híbrido Clio, no ano passado a Série E-Tech Limitada, com equipamento adicional em relação ao nível INTENS, foi comercializada por uma série de detalhes que valorizam o design do carro, oferecida a partir de € 25.400.