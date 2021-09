Anci. Inovação, Design e a Cidade: Fechando os Projetos Europeus Designscapes

Inovação, Design e a Cidade: estes são os três pilares do Designscapes, o grande projeto europeu que a Anci Toscana coordena desde 2017 e que termina na sexta-feira, 30 de setembro, com o evento organizado em Milão, na Aula Magna do Politécnico, em dos quais participarão. Especialistas e partes interessadas de toda a Europa, nos quais o Professor Andrew Feinberg, um dos maiores filósofos da tecnologia do século, está fazendo seu discurso. O encontro de 30 de setembro culmina em uma longa série de mais de 40 sessões online transmitidas ao vivo no Facebook que, a partir de meados de julho passado, celebraram os dias de mais de 130 palestrantes, especialistas e criadores de toda a Europa. E mais de 7.000 pessoas atingidas em um formato inovador, ou seja, “sem conferência”, feito sob medida para a ocasião.

O projeto Designscapes, financiado no âmbito do programa Horizonte 2020 europeu, envolveu cerca de 500 inovadores (indivíduos, empresas, universidades, órgãos governamentais e ONGs) de quase todos os Estados-Membros da UE através de um convite à apresentação de iniciativas piloto lançadas em 2018 e financiou diretamente 48 estudos de viabilidade ., 41 protótipos e 10 testes conversíveis entre 2019 e 2021, com um gasto total aproximado de 1,43 milhões de euros. Todas as iniciativas podem se orgulhar de ser o único denominador comum com o objetivo de aumentar o potencial gerador do ambiente urbano no maior número possível de cidades europeias, para encorajar a adoção de inovações baseadas no design e direcioná-las para uma visão comum de mudança centrada em torno da grande cidade desafios do século XXI. Com foco na aplicação de ferramentas e métodos para envolver os usuários em processos de inovação, o projeto desenvolveu e testou uma abordagem europeia para a inovação baseada no design no ambiente urbano.

Para atingir este e outros objetivos, o consórcio do projeto Designscapes reuniu 12 parceiros de 10 países europeus: redes (locais e regionais) e associações de cidades na Itália, Grécia, Portugal e Bulgária; Especialistas em comunicação e divulgação de resultados para um amplo público internacional; Universidades com diferentes origens de pesquisa, incluindo ciências do design, planejamento urbano, economia cultural, criatividade, cidades inteligentes, treinamento, desenvolvimento de capacidades, política de inovação e administração de empresas.

O evento será aberto em 30 de setembro com o título “Design, Obra de Arte e Sustentabilidade” (ao vivo na página do projeto no Facebook) às 9h15, com saudações de Massimo Bricoli, Diretor da DAStU no Politécnico de Milano e Simone Guerre, Diretora da ANCI Toscana; As inscrições serão acompanhadas por Giorgio Costantino, referência Designscapes na Comissão Europeia; Francesco Molinari, Diretor do Projeto Designscapes; Laura Heitl, Membro da Divisão de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia; Grazia Concilio, Professora da DAStU Politecnico di Milano. Andrew Feinberg da Simon Fraser University, autor de The Technological System: The Social Life of the Mind (Harvard, 2017) fará seu discurso esperado às 10h, seguido por um painel de discussão com Andrea Bonacoursi da Universidade de Pisa e David Crombie da Universidade de Utrecht . Moderado por Dino Puri da Bari Polytechnic, o evento será encerrado com uma conversa entre Dino Puri e Andrew Feinberg.

Estes são os parceiros do projeto Designscapes: Anci Toscana (TI), Coordenador; Instituto Tavistock de Relações Humanas (Reino Unido); Delft University of Technology (Holanda); Universidade de Aalborg (Dinamarca); Politécnico de Milão (TI); RAM Centrale Stara Planina (Bulgária); Universidade de Valência (Espanha); Worldcrunch (França); Federação dos Municípios do Vale do Ave (Portugal); Universidade de Surrey (Reino Unido); EFXINI POLI – Rede de Cidades Européias para o Desenvolvimento Sustentável (Grécia); BWCON GmbH (Alemanha).