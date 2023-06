Cicloturismo é tendência no verão 2023 – Ambient & Ambienti

A nova paixão dos italianos é o ciclismo, tendência que esbanja ecologia, economia e atração turística para a Itália

Nas próximas férias de verão, a população de 4 milhões de italianos terá, como companheiro de viagem, bicicleta, próprios ou arrendados (fonte: Confcommercio-Swg). Na Itália 1 em cada 2 ciclistas (45%) testemunhou um aumento Serviços disponíveis (Instalações de alojamento, itinerários, estacionamento, aplicações personalizadas, etc.). Entre os aspectos mais apreciados dessa paixão crescente, para 61% está o privilégio da imersão na natureza, e quase igualmente (50%) a possibilidade de manter a boa forma mesmo nas férias.

Foi criado em 2018 pelas Nações Unidas para enfatizar a conscientização dos benefícios sociais derivados do uso da bicicleta como meio de transporte e lazer, Dia Internacional da Bicicleta 3 de junho é a oportunidade certa para reafirmar o potencial da bicicleta, a ferramenta perfeita – e acessível – para pedalar Transmissão acessível e abrangente na navegação. No entanto, a transição é “apenas um pedal de distância” Reduzindo o congestionamento nas ruas do trânsito e dando espaço e vivência para e para as pessoas Reduza a dependência de carros (e de combustíveis fósseis) começando com o deslocamento diário. Uma transição acessível, saudável e inclusiva.

“A Tutto Gusto”: 10 etapas sobre duas rodas, 10 pontos de refresco e 10 sanduíches com IGP bresaola de Valtellina



ValtellinaE Palco constante do Giro d’Italia, sede de muitos eventos, maratonas e competições dedicadas ao mundo do ciclismo, e tem centenas de quilômetros de trilhas para percorrer na sela. Eles foram neste verão Estima-se que 3,5 milhões de turistas (italianos e não italianos) são esperados em Valtellina E cerca de metade é especificamente para estradas de duas rodas (Fonte: Consórcio Turístico Valtellina). Apenas para honrar o vínculo insolúvel entre a Valtellina e a típica carne curada IGP, União de proteção Bresaola de Valtellina ele fez”gosto completo“, O mini guia com 10 etapas sobre duas rodas (de dificuldade e duração diferentes, mas adequados para todos) entre a beleza e os sabores de Valtellina, para 10 paradas no RistoBike, onde você pode se refrescar com 10 sanduíches que tem o papel de protagonista Bresaola por Valtellina IGP. As rotas são definidas por Luca Calcagno é um especialista em ciclismo e na regiãoo supervisiona Turismo Valtellina. mini diretório, que terá uma versão online com uma página dedicada no site do sindicato, Será distribuído de junho a setembro em 8.000 exemplares Nos principais pontos de informação turística, localizados em todo o território.

FREENOW, o aplicativo de mobilidade: como economizar 10 toneladas de CO2 movendo uma bicicleta elétrica

Desde o lançamento do serviço in-app, o bicicleta elétrica Tornou-se uma das opções de navegação múltipla mais populares disponíveis no aplicativo. Quem são os ciclistas mais virtuosos? no topo da classificação Cidades mais amigas da bicicleta lá Milãocom o 22% de usuários que optam por se deslocar de bicicleta. nas próximas Roma (13%) E Turim (11%).

Para quem vai passar o fim de semana na cidade, aqui ficam 3 roteiros simples e divertidos para uma escapadela divertida dia da bicicleta. Para os milaneses, é possível organizar vários roteiros panorâmicos para descobrir as belezas da capital lombarda. Ciclistas amantes da arte podem pedalar pelos bairros Milão Rica em monumentos Art Nouveau, entre eles o famoso Quadrilatero del Silenzio que se destaca entre os bairros de Palestro e Porta Venezia. Por outro lado, quem prefere panoramas contemporâneos pode escolher entre os prédios modernos do bairro City Life. Para quem mora ou visita Roma Como turista, uma excelente forma de comemorar o Dia da Bicicleta no selim de uma bicicleta é percorrer a ciclovia que segue a Trilha do Tibre que começa na região de Saxa Rubra, desce até a Ponte Milvio e permite admirar as muitas maravilhas arqueológicas da Cidade Eterna ao longo do caminho. Quem vai passar o dia em Turim, Você pode optar por pedalar à sombra da Mole Antonelliana começando no centro histórico, depois seguir o rio Po e seguir em direção ao Parco del Valentino, o pulmão verde do Piemonte. Para quem vai passar o fim de semana na cidade, aqui ficam 3 roteiros simples e divertidos para uma escapadela divertida. Para os milaneses, é possível organizar vários roteiros panorâmicos para descobrir as belezas da capital lombarda. Ciclistas amantes da arte podem pedalar pelos bairrosRica em monumentos Art Nouveau, entre eles o famoso Quadrilatero del Silenzio que se destaca entre os bairros de Palestro e Porta Venezia. Por outro lado, quem prefere panoramas contemporâneos pode escolher entre os prédios modernos do bairro City Life. Para quem mora ou visitaComo turista, uma excelente forma de comemorar o Dia da Bicicleta no selim de uma bicicleta é percorrer a ciclovia que segue a Trilha do Tibre que começa na região de Saxa Rubra, desce até a Ponte Milvio e permite admirar as muitas maravilhas arqueológicas da Cidade Eterna ao longo do caminho. Quem vai passar o dia emVocê pode optar por pedalar à sombra da Mole Antonelliana começando no centro histórico, depois seguir o rio Po e seguir em direção ao Parco del Valentino, o pulmão verde do Piemonte.