Em alguns casos, umO trabalho de um notário É indispensável para uma doação válida, e continua sendo muito útil mesmo no caso de uma doação para a qual a assistência de um notário não é obrigatória. De qualquer forma, as despesas pesam sobre ele DotadoQualquer pessoa que receba o objeto da doação e dela se beneficie. Dado que doar é um verbo no título livreé crucial saber com precisão Quanto custa uma caução de doação de um cartório?para entender efetivamente qual custo deve ser incorrido para obter o objeto doado.

Qual é o custo de um título de doação com firma reconhecida?

Geralmente, para uma doação de um cartório, haverá despesas que consistem emHonorários profissionais e impostos relacionados aos bens doados. Estes últimos são facilmente previsíveis, pois seguem critérios rígidos estabelecidos por lei. Pelo contrário, a tarifa exata do notário escolhido não pode ser conhecida antecipadamente.

O notário enquanto funcionário independente pode, de facto, decidir com grande independência os honorários a aplicar, tendo nomeadamente em conta complicação de negócios e valor da mercadoria Interessado em fazer uma doação? De qualquer forma, os custos são explicados antes estimativa notarial Que o estúdio providenciará após conhecer os detalhes do ato.

Como diretriz, pode-se considerar que as doações de imóveis geralmente incluem uma taxa com um mínimo de 2.000 eurosDe acordo com profissionais do setor. No entanto, deve-se lembrar que esses dados, meramente indicativos, não fornecem conhecimento completo dos custos de uma caução notarial. Como seria de esperar, uma grande parte da despesa consiste em impostos prediais esperados, o que pode aumentar significativamente a despesa.

imposto sobre presentes

oimposto de doação Que pesa sobre bens móveis imóveis é igual a8% do valor de bens doados, a menos que existam relações relação. Neste último caso, de fato, aplicam-se taxas e descontos diferentes. Em particular, o imposto é igual a:

4% com dedução de 1.000.000 euros (o imposto é calculado sobre o valor que exceda este valor) se o presenteado for Marido ou um Parente em linha reta (como pai ou filho);

ou um (como pai ou filho); 6% com desconto de 100.000 euros se o talento for um irmão ou um irmã ;

ou um ; 6% – sem desconto – se o dotado for parente dentro do país quarto grau E Avenida em linha reta (genro, genro e nora) S Semelhante na linha lateral por Terceira série (irmãos dos maridos, sobrinhos e tios do marido/esposa);

E (genro, genro e nora) S por (irmãos dos maridos, sobrinhos e tios do marido/esposa); 8% para todos os outros casos, lembrando que se o superdotado tiver deficiência grave Reconhecido por lei, encontra-se deduzido o montante de 1.500.000 euros.

Assim, o imposto sobre doações pode ser zero e também muito alto. Tudo depende do valor do imóvel e da identidade do presenteado.

Impostos sobre doação de imóveis

Abaixo, o cálculo dos impostos relativos à doação do espólio:

EU’ taxa de imposto é igual a 230 euros ;

é igual a ; EU’ Taxa de registro é igual a 200 euros mas não é devido se o valor do ativo for inferior ao valor de retenção esperado;

é igual a mas não é devido se o valor do ativo for inferior ao valor de retenção esperado; Taxa de hipoteca igual a 2% do valor do imóvel;

O imposto cadastral é equivalente a 1% do valor do imóvel.

Devemos também considerar que o imposto Empréstimo de hipotecabem como isso cadastralé igual a um valor constante 200 euros Se a propriedade estará lá a primeira casa de talentoso.

Doação de bens móveis custo notarial

No que diz respeito à doação de bens móveis, aplicam-se os mesmos critérios aplicáveis ​​aos bens imóveis. No entanto, é provável que as mercadorias transportadas sejam de menor valor e, portanto, envolvam custos menores. Além disso, porque eu propriedade móvel O imposto de doação é esperado apenas – da mesma forma que para imóveis – e não é necessário para: