Enel X Way adotará o conector Tesla NACS nos EUA

A Enel X Way segue a Ford e a GM no American Connector Challenge e promete adotar em breve opções de conectores Tesla NACS (North American Charging Standard), bem como portas CCS (Combined Charging System) e J1772, para estações de carregamento de nível 2 e nível 3. Ele o faz, reconhecendo tacitamente a superioridade do sistema Tesla.

Com mais de 185.000 portas de carregamento de veículos elétricos (EV) vendidas até o momento nos Estados Unidos e Canadá, Enil XY que isso Protagonista de primeira classe Eletricidade na América do Norte.

O primeiro fator para escolher o padrão NACS

Portanto, o anúncio de hoje vai causar um rebuliço. No entanto, ele afirmou que “continua totalmente comprometido em apoiar a eletrificação de todos os tipos de transporte e simplificar a experiência de carregamento, fornecendo os melhores produtos de carregamento da categoria para motoristas de veículos elétricos, empresas e governo».

O Enel X Way oferecerá uma opção de conector NACS para Seu principal produto é o JuiceBoxE para ele Carregadores rápidos DC. para clientes com Os carregadores rápidos Enel X Way DC já estão em serviçoA disposição também está prevista de kits de retrofit.

É difícil dizer se o avanço americano poderia acontecer repercussão na Europaonde o sistema CCS domina, com forte apoio das montadoras alemãs.

O grande sucesso de Musk é recompensado pelo mercado de ações

A verdade é que a comunidade financeira americana brindou Últimos desenvolvimentos na “guerra de padrões”considerando-o um Grande vitória para Elon Musk. Isso pode anunciar a afirmação do sistema de carregamento Supercharger como o único padrão da indústria nos Estados Unidos. Com a Ford e a GM, o padrão de carregamento norte-americano (NACS) da Tesla. Na verdade, cobre 60% do mercado elétrico. Na sexta-feira passada, então, a Casa Branca disse que as estações de carregamento de veículos elétricos que usam tomadas padrão da Tesla também serão Elegível para bilhões de dólares em subsídios federaisdesde que também incluam compatibilidade com o conector de carregamento padrão americano, CCS.

Ações da Tesla negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em dois meses de 154 a 256 dólares, Restaurar os níveis de dez meses atrás. O valor não está muito longe de suas máximas no final de 2021 (US$ 308). Por outro lado, as ações de redes de carregamento rivais como ChargePoint Holdings, EVgo e Blink Charging foram penalizadas, caindo cerca de 10%.

