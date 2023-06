15 mil jovens no Trentino que não estudam nem trabalham, “uma situação de miséria social que pode ter graves consequências nos próximos anos”. Projeto para NEETs

Trento. Segundo dados divulgados pelo Eurostat Itália Ele carrega o invejável precedência europeu para O número de jovens entre os 15 e os 29 anos que não estudam, não trabalham, nem frequentam cursos de formação. As coisas não melhoram expandindo nossa visão sobre a juventude (masculina e feminina) Entre 15 e 34 anos Qual em nosso país (dados Istat de 2020) respondem por 25,1% do total: mais de 3 milhões, Qual em cada quatro jovens.

em trentino Em vez disso, pode ser chamado neet (não na educação, emprego ou treinamento) eles cerca de 15 mil, Com predominância do sexo feminino. Um número importante para o que determina a Autoridade Regional de Saúde (APSS) “um estado de ansiedade social com efeitos negativos imediatos no momento presente, Mas em primeiro lugar Preocupações com as terríveis consequências que podem ocorrer nos próximos anos.

Precisamente por isso, a província de Trento é a instituição líder em projeto europeu destinado a ser compartilhado 300 jovens trabalhadores para o benefício deles interação com a comunidade local, Aumentando assim o seu bem-estar e a sua independência social, científica e prática através de cursos individuais. O projeto foi nomeado contrariar Capacidades, oportunidades, espaços e participação (capacidades, oportunidades, lugares, participação) e, entre outras coisas, ele vê como um parceiro Portugal, a Confederação das Cooperativas de Trentino e a Universidade de East London.

O objetivo principal é Interceptando Desconforto e Necessidades de NEETs de 15 a 34 anos” preciso Sara Paternoster, O Psiquiatra da Apss que, juntamente com a Assistente Social, Sabrina Herzog Coordena o Projeto Cobb. Diretor Científico é, em vez disso, Emanuel Torres, Gerente de Serviços de Governança Clínica da Apss. Estatuto dos jovens numa situação NEET Situação ainda pouco estudada – confirma o psiquiatra – só recentemente temos falado sobre isso com frequência e nos conscientizamos da extensão desse fenômeno. É também por esta razão que avança em paralelo com o Cope Projeto de pesquisa Coletar dados sobre os fatores que podem facilitar o surgimento dessas situações.

“Os aspectos sociais, familiares ou relacionais, em vez dos fatores demográficos, culturais ou econômicos que levam a essa condição, ainda precisam ser explorados”. Paternoster continua. Os dados nacionais dizem-nos que as maiores dificuldades estão a chegar As mulheres o confrontaram. Os números dão uma visão plástica da situação: na Itália, a taxa de NEET entre pais homens é de 15,1%, mas A mesma porcentagem entre mães jovens é de 57%. A premissa é que a mesma relação também existe no nível do condado. Em outras palavras, é possível que essas dificuldades não estejam relacionadas a fatores psicológicos, mas sim a fatores culturais, sociais e econômicos. Nesse sentido, o projeto fornecerá dados úteis para a investigação de várias hipóteses.

“Geralmente, os jovens são bloqueados em situações NEET por dificuldade de entrada (ou permanência) no mundo do trabalho, escola ou cursos, mas também pode haver Elementos de isolamento social e dificuldades de socialização. Apss psiquiatra continua. “Ao mesmo tempo, por parte da comunidade, eles encontram Dificuldades em encontrar maneiras de envolver esses jovens.”

a aparência A chave dentro do projeto é que “fator de correlação”, Operadores com ocupações diferentes têm um emprego Facilitar o início da mudança que permite aos jovens em posições NEET explorar as possíveis conexões que a região oferece. Nesta chave, a criação é de importância primordial rede de cooperação Entre entidades, instituições, serviços, agências, cooperativas, associações, empresas, instituições públicas e privadas, e de forma mais geral com a população.

Para participar do projeto é necessário que O estado de “inatividade” durou pelo menos um mês. “Podem ser alguns serviços ou as próprias famílias que nos denunciam determinadas situações mas no final Deve ser sempre ele quem decide dar esse passo.” Muitas vezes, a parte mais difícil é apenas dar o primeiro passo: “Alguns jovens já fizeram isso Deve ser ouvido por pessoas fora de seu círculonão porque as famílias estão ausentes, mas é importante entender que existe alguém lá fora que acredita nelas, e tudo isso leva a circulo virtuoso que os impulsiona a dar o primeiro passo e o próximo passo.”

Todo cara está disponível Cerca de dez reuniões (que pode ser aumentado se necessário). Especificidade dos interesses do projeto Aplicação de metodologia nascida na Inglaterra afiliado prescrições sociais, Porque foi observado que algumas pessoas têm dificuldade não por motivos de saúde, mas por outros aspectos sociais e relacionais. Através desta “receita social” – diz Paternoster – os jovens são atraídos pelo fator de ligação e se dão bem faixas de suporte individuais Para permitir que eles recuperem alguns aspectos da socialização. É a primeira vez que este modelo é experimentado com jovens em modalidade NEET, Um desafio dentro de um desafio que exige muito trabalho.”

Por outro lado, são muitas as situações que levam esses jovens a decidir evitar escolhas básicas de vida, como se comprometer com um projeto escolar ou uma carreira. Portanto, várias soluções são necessárias. “Obviamente, também temos que pensar nas consequências Paternoster conclui que a conclusão de um projeto não significa que o “problema” foi resolvido, mas que deve ser resolvido Pense também nos próximos passos.