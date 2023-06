Silence S04, o pequeno carro elétrico com baterias removíveis chega à Itália

Finalmente, no mercado italiano Silêncio S04 chegou. É um quadriciclo elétrico pesado (aprovação L7e) que vimos na EICMA 2021. Um veículo pensado para facilitar a mobilidade urbana graças às suas dimensões compactas. O mercado dos quadriciclos elétricos tem se mostrado, nos últimos meses, cada vez mais dinâmico com a chegada de muitos novos modelos.

Este novo quadriciclo é fruto do trabalho da empresa espanhola Silence, que já fabrica scooters elétricas e da qual já falamos várias vezes. S04 silêncio Medidas Tem um comprimento de 2282 mm, uma largura de 1268 mm, uma altura de 1573 mm e uma distância entre eixos de 1582 mm. O Silence S4 também possui um porta-malas com capacidade para 247 litros. Este modelo pode transportar duas pessoas e devido ao tamanho do habitáculo, o banco do passageiro é afastado do banco do condutor.

Na frente do volante está o painel dispositivos digitais de 7 polegadas. O ar condicionado também está disponível como opção. A conectividade Bluetooth permite conectar seu smartphone ao sistema de áudio do carro para ouvir música ou podcasts e fazer chamadas. Os botões para gerenciar as informações de direção estão localizados no lado esquerdo do volante multifuncional, enquanto os do sistema multimídia estão no lado direito.

O trem de força consiste em dois motores elétricos, ambos na parte traseira, capazes de conectar um 14 kW de potência (pico 23,6 kW) com 200 Nm de torque. Três modos de condução O motorista pode escolher: Eco, City e Sport. A velocidade máxima chega a 85 km/h.

O aspecto interessante deste modelo é a bateria. Com efeito, encontramos Duas baterias de 5,6 kWh (11,2 kWh no total), ou seja, pode ser removido Pode ser convenientemente recarregado em casa ou no escritório. baterias de carro Transportável como carrinhos Usando uma alça removível. Em um estado totalmente descarregado, leva cerca de 7 horas para reabastecer cada bateria com 100% de energia de uma tomada doméstica. Em alternativa, basta ligar o cabo de carregamento do automóvel à tomada Schuko. A autonomia vem 149 km De acordo com o curso WMTC. READ Honda ZR-V chega à Europa em 2023

