Reino Unido: Abraço para a abertura, na fila dos bares pela manhã

Quase em todo o Reino Unido existem portos bar e Restaurantes Você tem Os espaços foram reabertos interno Depois de um longo bloqueio em janeiro. Boletins das autoridades britânicas sobre a situação Vírus Corona Fique tranquilo, log i Fronteiras inferiores europeias (Em 16 de maio: 4 vítimas e menos de 2.000 casos nas últimas 24 horas). Soma-se a isso o avanço da campanha de vacinação, que para um total supera 56,5 Milhões de Sérum (Quase 70% Da população adulta recebeu pelo menos a primeira dose).

Mas Boris Johnson insiste Máximo “Uma dose de cautelaPara evitar altas taxas de infecção devido ao alto risco de propagação da doença Variante indiana De COVID-19.

EscóciaE a Wells e Irlanda do Norte Eles seguem caminhos de reabertura semelhantes, mas com menos liberdade devido ao recente aumento na direção do estado. Em Glasgow, os cidadãos com idades entre 18 e 39 anos recebem o comunicar Vacinar mais cedo do que o esperado para lidar com o ressurgimento do vírus.

Alegria e aposta no bar: espere por uma cerveja

Um mês após a reabertura Serviços no ar frescoVoltar aos bares e restaurantes é um grande conforto que tem gerado alegria e emoção. Longas filas para chegar aos drinks matinais. Principalmente para quem está acostumado Comece o dia com cerveja (Típico de irlandês, escocês, galês e inglês). Sem levar em conta o clima imprevisível (muitas vezes rigoroso, chuvoso e ventoso) do norte da Europa que nem sempre o faz apreciar a beleza de uma bebida sentado ao ar livre. É no famoso Superfície – aparência externa Anglo-saxão, então, que lançou a aposta Daqueles que esperam relaxar no futuro e voltar a uma vida normal. Alguns bares até abriam suas portas no meio da noite, prontos para relançar o negócio, recebendo os clientes com descontos, especialidades e As primeiras cervejas são grátis.

Namoro, viagens ao exterior e quarentena

Após aproximadamente 6 meses de atividade parcial, o Instalações do hotel. Regras menos rígidas também são para Namoro em casa (Até 6 pessoas dentro de casa). Mas a maior mudança é a remoção da proibição de IA Viajar para turismo, mesmo se “Lista verdeAfiliado Destinos ‘seguros’ Para os quais a quarentena não se aplica é atualmente restrita, uma vez que cobre apenas PortugalE a IsraelE a Montanha Tarek E 7 outros países (principalmente ilhas). Saiba que alguns turistas acordam cedo para fazer o check-in para suas excursões matinais (claro que já acabar), Por exemplo, em direção a Lisboa e ao Algarve.

No entanto, a série de novas medidas de atenuação do bloqueio permanece parcial e incremental antes de uma delas Uma reabertura mais abrangente naquela Governador Tory Ter planos (com reserva), a partir de 21 de junho. Em um esforço para revitalizar a economia, de fato, Londres também planeja reabrir teatros, museus e instalações esportivas.

Política de abraço “responsável”

Há poucos dias, lemos as notícias e Correspondência Sobre como voltar a se exercitar – com segurança – o chamadoTratamento de abraço“(O tratamento proporcionado pelo simples calor dos abraços) porque, a partir de hoje, a família ou os amigos podem se reenergizar.”Contato físico pessoal(Com a condição de que ele abraça Não pertence aos grupos vulneráveis)

É um momento de proximidade física e moral que todos pouco perderam durante os longos meses de bloqueio e com a emergência de saúde em curso. Mas para esfriar o otimismo, esta é a mensagem da British Public Health Notas de Cuidado. “Cuidado com os perigos para seus entes queridosBoris Johnson também repetiu em A. Vídeo Através Twitter Para te lembrar dissoO contato próximo, como abraços, é um método direto de transmissão de doenças“

A Grã-Bretanha registrou quase 128.000 mortes por Coronavirus, o maior número na Europa. Apesar das preocupações com a gravidade da nova forma, os canais sociais atestam esse retorno significativo à convivência e ao abraço familiar.