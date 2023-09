Lecce – Napoli 0-4, boletins: a Azzurri dominante, Salento desastroso

BOLETIM LECCE-NÁPOLES – DIA 7 DE Liga Comecei com antecipação Via Del Mare entre Lichia E Nápoles. Uma corrida que terminou com resultado 0-4, Mobilizar a classificação de forma decisiva. Na verdade, agora azul Eles estão localizados em Terceiro lugar momento em classificaçãoquando eu Salento Eles deslizaram para dentro Sétimo lugar Momento.

BOLETIM LECCE-NÁPOLES: Breves notícias

Depois de um início de corrida muito físico e desafiador, isto é Nápoles Eles quebraram o impasse com Leão Oestegaardque Al 15′ Marque o gol 0-1 Sobre o desenvolvimento de um tiro livre. Depois do gol, o ritmo da partida desacelerou durante grande parte do primeiro tempo. Houve uma exceção no final do tempo, já que os visitantes estiveram perto de ampliar a vantagem em diversas ocasiões.

O segundo tempo continua em um ritmo nada inspirador, mas basta um flash no eixo Kafara Osimhenque assumiu no início do intervalo, para implementar 0-2 para 51′. Os hosts não têm nada a perder e, assim, conseguem encontrar a rede que reduz a distância pela metade StrevizaQue, porém, não pode comemorar porque o gol não é permitido. Os jogos terminam permanentemente às88′ Quando um novo membro Gaetano Ele aproveita um ataque errado da defesa adversária e marca 0-3. Há também uma oportunidade de Matteo Politano Para ocupar a cadeira, marque um pênalti 95′ O que se traduz em 0-4 o último.

Abaixo estão os boletins Lecce-Napoli.

Boletim Lecce-Napoli: classificações de Giallorossi

Falcão 5.5: Ele sofreu dois gols no segundo poste, mesmo que a curta distância de seus chutes o isentasse de erros graves. Porém, pouco pode ser feito em relação ao gol de Caetano e ao pênalti de Politano. Porém, o posicionamento do pacote ofensivo está completamente errado, é um erro administrativo e não um erro individual.

Gendry 6: O linebacker Francês Ele está tendo um desempenho melhor do que se poderia esperar contra um candidato confiável como Kvaratskhilia. Além disso, ele sempre tenta estender a mão para frente, sobrepondo-se atrás de Almqvist e procurando cruzamentos para Krstovic.

Pacerotto 4.5: Tudo o que pode ser feito está errado. A marcação aérea é totalmente perdida, fazendo com que ele seja responsabilizado pelos dois gols adversários, além de ser impreciso e entrar em pânico na preparação devido à pressão adversária.

PONGRÁCICO 4.5: Cometeu uma imprudência que fez com que o primeiro gol do adversário fosse concedido em cobrança de falta. Ele tem a chance de se redimir ao igualar o placar, mas perde uma chance fácil em cobrança de escanteio. Como se não bastasse, ele acabou se desengajando mal, levando ao terceiro gol do Napoli.

Galo 5.5: Lindstrom, que ainda não está no seu melhor, não está criando um problema tão grande para si mesmo quanto para o resto do ataque adversário. Contudo, a defesa Lexiincluindo ele mesmo, se comporta mal, principalmente na fase de contra-ataque (a partir dos 61′ Durgo 6: Ele segue pela faixa da esquerda, tentando aproveitar o cansaço de Di Lorenzo em sua ala.)

Ráfia 6: Ele é o melhor meio-campista de sua equipe, sempre tentando explorar espaços com suas entradas. Portanto, consegue intervir nas entrelinhas e desempenhar bem as funções que lhe são atribuídas (a partir dos 61′ Odin 6: Ele tenta fazer a mudança buscando o jogo graças às suas habilidades técnicas, que lhe permitem enviar o saque, sem sucesso, aos companheiros na grande área adversária).

Ramadã 5: Se Lobotka administrar perfeitamente as chaves do meio-campo do Napoli, seu colega Lexi Ele se comporta de maneira oposta. Ele administra mal a posse de bola e protege ainda mais as entradas dos meio-campistas adversários.

Blaine 5.5: Sofre com a fisicalidade de Anguissa, que sempre lhe rouba a bola e a rejeita quando tenta penetrar no meio campo adversário (a partir dos 61′). González 5.5: Muito pouco foi notado, exceto a interrupção errada de um contra-ataque perigoso por parte dos adversários.)

Almqvist 6.5: Ele mostra flashes muito importantes, o que coloca Oliveira em grandes dificuldades com mudanças bruscas de direção. Frequentemente vence duelos com rivais (a partir de 82′ Rua Kurvitzen).

Christovich 6.5: Embora tenha sido bem contido pelos zagueiros adversários, sempre buscou o duelo físico nas partidas 1×1 e também conseguiu criar grandes chances para si. No fundo, ele luta muito e bem, mas só lhe falta um gol.

Estreviza 6: Ele é o menos inteligente no ataque SalentoMas isso não significa que ele teve uma corrida ruim, longe disso. Aliás, ele sacrifica muito na fase ofensiva e é mais responsável por ser a referência da equipa na criação do jogo do que na marcação de golos (a partir dos 71 minutos). Pequeno 6: Ele sinaliza sua fome e vontade de fazer gols, chutando com frequência e sempre buscando o domínio físico).

todos. Diversos 5: O ataque joga bem, mas não consegue penetrar na defesa do Napoli. Quanto aos restantes conselheiros, não conseguem responder bem às repercussões psicológicas, nem mesmo às mudanças. A posse de bola não funciona contra quem é especialista nisso como ele azul.

Boletim Lecce-Napoli: classificações da Azzurri

Merritt 6: Ele corre o risco de sofrer um gol muito estúpido após uma falta de caneta vermelha, mas felizmente para ele está incapacitado. Pouco mais para o goleiro o céu é azulsenão uma intervenção segura em Krstovic no primeiro tempo.

Escrito por Lourenço 6: capitão Vesúvio Sua influência é menor que o normal e ele comete alguns erros que não lhe dizem respeito no ataque. No geral, ele teve um bom desempenho nas duas etapas e esteve sempre presente e pronto.

Ostegard 7: Marca o gol inaugural na especialidade da casa: de cabeça. Além disso, ele tem um bom desempenho ao observar um cliente muito difícil como Krstovic.

Natã 6.5: Ele faz tudo muito bem e, acima de tudo, de forma simples. O seu duelo com Krstović foi excelente, já que o enfrentava frequentemente. Durante a fase de preparação, ele não está exposto a nenhum risco particular e está sempre em busca de apoio próximo.

Oliveira 6: Ele sofre com os movimentos de Almqvist em sua pista, mas tudo sempre termina em um beco sem saída, e isso não culpa em nada o jogador.Uruguai.

Zelensky 7,5: Ele é o melhor em campo entre as fileiras Nápoles. Ele fez um jogo perfeito de drible e ataque, e esteve perto de marcar em diversas ocasiões. Além disso, confirma-se como um excelente jogador, dando uma assistência para o golo de Ostegaard, que elevou o seu nível de rendimento (a partir dos 83 minutos). Gaetano 7: Ele está pronto mesmo jogando um pouco, e é recompensado com um placar de 0-3 após recuperar a bola na quadra de defesa adversária.).

Lobotka 6.5: Central Lobotka voltou à posse o céu é azulo fulcro do jogo e da manobra da sua equipa, que é sempre servida de forma impecável (a partir dos 76′ Kajusti St.).

Angústia 6.5: Excelente na recuperação da bola e na proteção do jogo na fase de posse graças às suas excelentes qualidades físicas, que também o ajudam a lidar bem com os defesas através dos seus desarmes.

Kvaratskhelia 7: jóia Georgiano Ele está muito inspirado e confiante depois de ter falhado da última vez. Há fluidez nos seus movimentos e não faltam jogadas inteligentes, permitindo-lhe criar oportunidades importantes, como a assistência para 0-2 (a partir dos 58 minutos). Raspadori 6.5: Entra tentador e mal do ponto de vista competitivo, varia muito em toda a frente ofensiva e dá o passe decisivo para o terceiro gol após recuperar a bola sob pressão.

Simão 6: Chegou muito perto de marcar em diversas ocasiões, mas seu jogo consistiu em um trabalho desleixado, principalmente lidando com a seleção e bloqueio da bola para liberar espaços atrás dele, sacrificando-se significativamente mesmo na fase de pressão (a partir dos 46 minutos). Osimhn 6.5: Ele é um predador da grande área: marca desde o primeiro toque de bola na grande área. Porém, além do gol, não há outros movimentos perigosos à vista, causando mais do que algumas dores de cabeça à defesa adversária, principalmente quando não têm a bola).

Lindström 5.5: Esperava-se uma aparência mais visível da compra mais cara do mercado o céu é azul. No entanto, não consegue afirmar-se positivamente, já que consegue driblar ligeiramente e, sobretudo, de forma ineficaz (a partir dos 58’). Politano 7: Ele entra na bola com muita confiança, pressiona constantemente pelo lado esquerdo e marca o pênalti no 0-4 final).

todos. Garcia 7,5: Jogo perfeito, defesa sem grandes riscos, ataque concreto e mudanças decisivas (sem exceções). Críticas dirigidas a Francês Parece ter sido um motivo para uma mudança completa de atitude, já que o Napoli parece estar voltando a somar pontos ao derrotar o adversário.