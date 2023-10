Primeiro os carros elétricos, depois o resto? Não me parece razoável

A abordagem à descarbonização está errada: antes de os carros eléctricos poderem ser considerados, a utilização de combustíveis fósseis em centrais eléctricas, residências e empresas deve ser eliminada. Massimo pensa assim e nos faz duas perguntas. Envie suas dúvidas para [email protected].

“éSabendo que sou eletricista de longa data (tenho 65 anos e me formei em 1977) e conheço cálculos elétricos e não tenho nada contraCarro elétrico Por si só, enquanto eu não considero isso No mínimo, no estado actual do seu desenvolvimento do ponto de vista técnico e de custos, Possível alternativa ao carro “térmico”. Gostaria de lhe fazer duas perguntas:

Por que você se identifica como “emissões zero”? É falso

1) Por que vocês se autodenominam Sociedade A? Emissões zero? Actualmente, 67% da produção eléctrica de Itália provém de centrais térmicas com uma eficiência de cerca de 40%, das quais cerca de 7% devem ser subtraídos de perdas de transmissão e outros 2 ou 3 pontos percentuais entre distribuição e recarga, o que nos leva ao final eficiência Para motor de combustão interna. Como são comprovadas as emissões zero? Você não emite nada porque outros emitem você?

2) Dado que estamos legitimamente a tentar avançar para emissões zero/neutralidade de carbono, e dado que dos 330.000 GWh de electricidade que a Itália irá absorver em 2022, pelo menos 220.000 GWh virão de fontes fósseis, como podemos esperar obter ajuda? dos carros elétricos até 2035? Eu não acho que os vejo lá Planeja ser neutro em carbono, produzindo 100% de eletricidade em 2035.

Você está bravo com carros térmicos e ignora o resto

A tudo isto, o que dizer dos pelo menos 600 mil gigawatts-hora de calor produzidos pelas nossas casas para aquecimento e água quente, aos quais devemos acrescentar o aquecimento de fábricas, hospitais, escolas, organismos públicos, estações ferroviárias e supermercados ?

A questão surge espontaneamente, considerando que se convertêssemos 100% dos carros térmicos em circulação hoje em carros eléctricos, retiraríamos aproximadamente 300.000 GWh de emissões, e precisaríamos de pelo menos 120.000 GWh adicionais de electricidade eléctrica se não reduzíssemos 100. %. de energia de produção de eletricidade térmica e adicionou 120 mil gigawatts-hora de nova eletricidade Onde estará o sucesso da operação? Carro elétrico?

Considerando que o pior lugar para colocar baterias, pelo menos as que temos hoje, é no carro, um veículo que exige grande capacidade com baixo peso e tempos de carregamento super rápidos, o que é o oposto de como funciona uma bateria, Por que ficar preso no carro? E não com a eliminação da produção térmica de electricidade e a tentativa de eliminar o consumo de combustíveis fósseis para aquecimento de casas, fábricas, escolas, etc….?

Estamos concentrados nos 300.000 GWh de energia térmica necessários aos automóveis e não vemos que os TWh de energia térmica serão eliminados das centrais térmicas e de aquecimento.

Isso não parece uma abordagem razoável para mim.” Massimo Marsaglia

Não são apenas os carros na estratégia “net zero” da UE para 2050

Responder- Se o que você escreve é ​​verdade, ou seja, nós (não nós, toda a Europa) estamos “apenas ficando presos no carro”, então você está certo. mas isso não é verdade. O Parlamento Europeu escolheu esta opção democraticamente Descarbonizar o continente até 2050Isto também segue os compromissos assumidos por 197 estados membros das Nações Unidas com l“Acordo de Paris”..

Ele fez isso concordando com o plano.”Acordo verde“E a aprovação gradual das medidas do pacote”Adequado para 55“Olhar fixamente para Metas do ensino médio para 2035 (Reduzir as emissões em 55%) e as ferramentas para o conseguir. Entre estas já está a suspensão da venda de automóveis a gasolina e diesel, mas há medidas Igualmente rigoroso Em relação às emissões Prédios residenciaiseu‘indústriao seguidor Serviços E deagricultura.

Mas o carro é a ovelha negra da descarbonização

Tenha em mente que todos estes setores já introduziram medidas de eficiência, reduzindo as suas emissões em 20% a 25% desde 1990 até hoje. Somente transporte E continue aumentando-os.

Ao nível da produção, existe o compromisso de encerrar as centrais eléctricas a carvão, reduzir as centrais eléctricas a gás natural e desenvolver a produção a partir delas. Fontes renováveis ​​até 60-70% Da condição. Assim, todos os anos, um carro eléctrico comprado hoje emitirá menos e, até 2035, essas emissões serão reduzidas para metade.

para Serão necessários mais 15 a 20 anos para renovar completamente a frota automóvel europeia; Enquanto isso, a produção e venda de novos carros a gasolina e diesel continuarão até 31 de dezembro de 2034. Isso explica por queUma estratégia A capacidade de atingir zero emissões em 2050 pressupõe uma cessação antecipada do registo de novos automóveis de combustão.

Tenha cuidado, há algo para revisar em suas contas

Não entraremos no mérito de suas declarações a respeitoEficiência de tração elétrica Comparado ao calor que estudos científicos de nível indiscutível negaram inúmeras vezes. Na verdade, a eficiência energética de um carro eléctrico é Três vezes maior Comparado ao calor e Emissões totais Ao longo de toda a sua vida Cerca de metade. Aqui estão as referências Para alguns documentos científicos.

Mas você é você mesmo Ele se contradiz, onde escreveu que os hipotéticos 300 mil GWh de energia produzida por carros térmicos corresponderiam aos 120 mil GWh consumidos por uma hipotética frota de carros 100% elétricos. Assim, o uso de energia é reduzido em 2,5 vezes.

o Consumo total de eletricidade em 2022 Foram 295 TWh. Produção de 283,9 TWh foi coberta A energia térmica representa 63,9% e os restantes 36,1% provêm de fontes renováveis. Nos primeiros meses de 2023, o consumo continuou a diminuir (150 TWh -5,3% face ao mesmo período de 2022) e a cobertura de O percentual de fontes renováveis ​​aumentou para 44,3% (Fonte Terna).

