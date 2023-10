Meloni se distancia do espectro de um governo provisório. A discussão com a Alemanha permanece aberta em relação aos imigrantes

de cimaEuro Médio 9, formato que reúne os nove estados membros da União Europeia às margens do Mediterrâneo, surgiu uma frente unida sobre a questão da migração e este era o principal objetivo da Itália especificamente. A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou nos anúncios finais da reunião que os estados membros deste formato – Itália, Malta, França, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre, Croácia e Eslovénia – representam 46 por cento da população e 41,5 por cento da UE. PIB. “A nossa capacidade de trabalhar em conjunto pode permitir-nos ver um maior reconhecimento das prioridades que nos atribuímos”, disse o Primeiro-Ministro, explicando que uma frente unida é a única forma de enfrentar os desafios comuns relacionados não só com a imigração, mas também com a imigração. A relação renovada com África – neste sentido, para Meloni, o memorando de entendimento assinado entre a Comissão Europeia e a Tunísia deverá servir de exemplo – e a reforma do Pacto de Estabilidade, bem como as transições verde e digital.

segundo Melancia A posição comum sobre a luta contra os fluxos ilícitos, a luta contra os traficantes de seres humanos e a necessidade de dar respostas a um continente africano que sofre de dificuldades extremas foram os resultados mais realistas do Euro 9. A questão é “repor o fenómeno da migração à dimensão da legalidade”, disse Meloni. O primeiro-ministro acrescentou: “Os traficantes não podem decidir quem entra na Europa”, e depois falou sobre o plano de ação apresentado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen em Lampedusa, descrevendo-o como “um ponto de partida que deve ser implementado agora.” Ontem, Meloni manteve uma longa reunião tripartida com Von der Leyen e o presidente francês Emmanuel Macron para discutir o plano, dividido em dez pontos, que visa permitir que a Europa Europeia para enfrentar o desafio da migração. Meloni disse: “Tivemos uma reunião frutuosa com Macron e Von “Der Line”. Conversa nada trivial, dados os desentendimentos recorrentes entre Roma e Paris nos últimos meses. com Macron no espaço de poucos dias – que se deslocou a Roma para assistir ao funeral do presidente honorário Giorgio Napolitano – e pelo menos em questões prioritárias, como as organizações não-governamentais e a dimensão externa do fenómeno migratório, parecem ter encontrou apoio no Eliseu.

No entanto, a coesão do IX Euro-Mediterrânico é compensada por divergências com a Alemanha sobre a questão do financiamento das ONG que trabalham no Mediterrâneo, facto que Meloni não deixou de sublinhar. A Primeira-Ministra explicou que discutiu esta questão nos últimos dias com a Chanceler alemã Olaf SchultzMas ele também explicou que se a Alemanha quiser afastar-se das ONG no novo Pacto de Migração e Asilo da UE, a Itália está a propor outra alteração afirmando que “o país responsável por receber migrantes transportados por uma ONG é um não-país”. -Organização governamental. Uma posição clara, a posição do Primeiro-Ministro que não pretende recuar nesta questão: Meloni H Schulz Terão a oportunidade de se reunir na próxima semana em Granada, por ocasião da cimeira da Comunidade Política Europeia e do Conselho informal da UE, e é claro que o tema será o mais acalorado no confronto entre os dois líderes.

Melonie aproveitou a chanceEuro Médio 9 Discutir algumas questões locais, nomeadamente relacionadas com o memorando de actualização do Documento Económico e Financeiro (NADF). Neste contexto, a Primeira-Ministra garantiu a estabilidade total do governo e rejeitou os rumores, ou melhor, o que chamou de “esperanças”, de que um “governo técnico” chegaria ao poder. A alegada ansiedade dos mercados “Vejo isso nos desejos daqueles que imaginam que um governo democraticamente eleito, fazendo o seu trabalho e desfrutando de uma maioria forte, deveria voltar para casa e ser substituído por um governo que ninguém escolheu”. Ele disse Melancia. A Itália continua a ser um país forte e também tem previsões de crescimento acima da média europeia para o próximo ano; Mais elevado do que França e Alemanha também no próximo ano”, disse o primeiro-ministro, sublinhando que “o spread está a diminuir”. Meloni acrescentou: “É claro que os investidores leram Nadev”, sublinhando que aqueles que pensam na chegada iminente de um “ governo técnico” não Levam em conta a “seriedade” com que o governo administra todos os arquivos nacionais mais importantes.