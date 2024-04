Os maravilhosos “outros” 7: títulos que podem preservar surpresas nos próximos anos

O primeiro trimestre terminou com aumento do índice de 10,6%. Dessa alta, cerca de metade (4,8% para ser exato) baseou-se nas sete grandes ações habituais, das quais cerca de um quarto foi devido apenas à NVIDIA (NASDAQ :).

Embora muitos acreditem que esta tendência está destinada a continuar ao longo do tempo (e talvez continuar por mais alguns trimestres), sugiro verificar daqui a 3 a 5 anos. O mercado é cíclico, o mercado passa por altos e baixos, e isso tem a ver tanto com a psicologia dos investidores quanto com a tendência dos preços, ou, para usar uma linguagem mais técnica, o fator especulação (múltiplo P/L).

A regra de ouro que todo investidor deve lembrar é que “valorizações elevadas hoje equivalem frequentemente a baixos retornos futuros esperados amanhã” (e vice-versa). Se você não acredita nesta regra, basta olhar para os mais de 10 títulos do Tesouro apenas para citar algumas classes de ativos (veja abaixo).

Na verdade, as 7 empresas incríveis tiveram excelentes retornos em 2023 e 2024… porque em 2022 quase ninguém as queria (lembro-me de quando comprei a Meta em drops mas todos tinham a certeza que com o stock abaixo dos $100 iria falhar) devido à concorrência do TikTok).

Agora que abordamos alguns pontos sólidos, quais empresas são interessantes nesse sentido?

Aqui eu juntei uma lista de 7 títulos potenciais que poderiam se beneficiar de considerações semelhantes…

São títulos que refletem alguns dos filtros utilizados com o InvestingPro, nomeadamente:

ROI > 10%

Potencial de valorização de pelo menos 10%

Razão atual > 1

O rácio dívida/capital próprio é inferior a 0,9

Retorno sobre ativos > 5%

Capitalização de mercado > 50 bilhões

Resultados

As empresas que você vê listadas abaixo são 7 ações muito conhecidas, com todas as características acima, e eu as adiciono com uma classificação P/E inferior a 17 (média da área histórica do S&P 500)

(NASDAQ:)

Alibaba Group Holding Limited ADR (NYSE 🙂

Berkshire Hathaway Classe A (NYSE:)

Empresa Total de Serviços de Energia (TSX:)

Rio Tinto ADR (NYSE:)

Stellantis NV (BIT:)

(NASDAQ:)

Muitos destes países têm estado em situações difíceis durante muito tempo, não em termos de fundamentos, mas em termos de queda de preços. Como sempre acontece, primeiro são desacreditados e depois ignorados.

Nem todos conseguirão, estatisticamente, voltar à moda, mas pelo menos poderemos começar a valorizar algo em que o potencial de retornos futuros mais elevados seja mais previsível por parte do investidor, após alguns anos.

Nem todas as ações podem ser ótimas, mas uma grande ação pode estar escondida dentro de cada ação.

Até a próxima vez!

