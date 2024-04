Queda nas vendas da Tesla: -8% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, com 368 mil veículos entregues. A ação em bolsa também está em -6%.

Foram vendidos 368 mil carros, número muito abaixo do esperado

O crescimento das vendas da Tesla estagnou (pelo menos por enquanto). Era a mesma empresa Elon Musk Dá uma notaespecificando que foi entregue nos primeiros três meses para ser mais preciso 386.810 carros. Os produzidos foram em vez disso 433.371. No mesmo trimestre de 2023, a marca americana entregou alguns produtos 422.875 E ele produziu 440.808. Assim, a queda nas entregas foi de 8,5% em relação a 2023: esta é a primeira queda desde 2020 e o pior trimestre desde o terceiro trimestre de 2022.

No quarto trimestre de 2023, foi entregue 484.507 veículos E produzido 494.989 carros. O declínio não foi inesperado: como os analistas de Wall Street presumiram durante aproximadamente o primeiro trimestre 443.000 nascimentos. Desde o início do ano, as ações da Tesla subiram perdeu cerca de 30% Na Bolsa de Valores de Nova York, após longo período de alta.

Queda nas vendas da Tesla: aqui está uma explicação da equipe de Musk

No comunicado oficial, a Tesla limitou-se a uma explicação sucinta para o revés nas vendas: “A diminuição nos tamanhos é em parte devido a fInício da rampa de produção do Modelo 3 atualizado Em nossas instalações em Fremont“, é lido. Junto com “Ao fechamento de fábricas devido a desvios de navios causados ​​por Conflito do Mar Vermelho E de A Incêndio criminoso em uma Gigafactory em Berlim“.

Saberemos mais, também sobre a previsão para 2024, na terça-feira 23 de abrilQuando Elon Musk se reúne com analistas financeiros.

O resultado, embora decepcionante, foi suficiente para recuperar o título de fabricante de carros elétricos com maior número de carros vendidos trimestralmente. O título que foi roubado dela há três meses Da empresa chinesa BYD.

Aqui estão os dados de vendas da Tesla para todo o ano de 2023.