As hipotecas ainda estão aumentando, mas a Suprema Corte mudou tudo: aproveite imediatamente a inovação radical

O que acontece com a hipoteca e o que o Tribunal de Cassação tem a ver com isso? Vamos tentar entender tudo de forma simples, se possível.

Seções Unidas Tribunal de Cassação Estão a enfrentar uma questão premente que afectará milhões de italianos. O problema está relacionado ao método de depreciação conhecido como Hipoteca francesa. Antes de aprofundar a essência da questão confiada às Divisões Cíveis Unificadas do Tribunal de Cassação, é necessário focar nas principais características do plano de pagamentos francês, o mais comum e mais utilizado pelos bancos, e como ele difere do o plano de pagamentos francês. Um italiano.

A principal característica de uma hipoteca francesa é que as prestações são do mesmo valor durante todo o plano de reembolso. À medida que você continua a fazer pagamentos, a parcela dos juros diminui e a parcela do principal aumenta. No plano de pagamento italiano, O valor da parcela de capital de cada parcela permanece constante e a parcela de juros diminui. Uma vez concluído o plano de reembolso, em ambos os planos o capital emprestado é obviamente reembolsado na íntegra, mas a soma dos juros de todas as prestações a reembolsar varia, sendo a vantagem óbvia a utilização do método de amortização italiano.

Quais são as mudanças em termos de hipotecas? Que novidades foram introduzidas pelo Supremo Tribunal?

Por decisão datada de 7 de setembro de 2023, o Primeiro Presidente do Supremo Tribunal, Após verificar a existência de condições objetivas para a admissibilidade da decisão inicial, e considerando que “a questão é suscetível de ser suscitada em muitos procedimentos.

“A questão interpretativa não é intermitente nem incidental e não decorre da especificidade da situação concreta, mas tem um carácter sequencial perceptível.” A questão foi atribuída às Secções Civis Unidas, porque Declaração do princípio de direito relativo à desvalorização da moeda francesa.

Muito brevemente, o Tribunal de Cassação é chamado a determinar, no que diz respeito ao plano de consumo francês, se O financiamento apresenta falhas devido à não especificação dos termos acordados, sob diferentes pontos de vista: Não se referir ao sistema complexo de capitalização em vez do sistema simples de capitalização, e atribuir o empréstimo a uma taxa efetiva diferente e superior à inicialmente especificada no contrato.

Em particular, avalia-se se há falta de clareza nas condições acordadas e, portanto, se os contratos são afetados pela nulidade. Obviamente, isto implicaria um ponto de viragem histórico, uma vez que muitos empréstimos correriam o risco de serem reformulados, o que também implicaria enormes custos para o sistema bancário italiano. praticamente, Uma mina está prestes a cair no setor de crédito, Nós apenas temos que esperar por essa declaração chave.