Avezzano. Antes do BCE, de Washington e das maiores mesas do planeta, houve a campanha. As encostas do Salviano e o anfiteatro de montanhas que se erguem ao redor do Piani Palentini. Antes de subir ao topo da economia global, Piero Cipollone Ele aprendeu sobre a terra e o gado com sua mãe Estrina Di Matteo, 92 anos, ex-“leiteiro” que transportava leite de Sissi para Avezzano, pelas matas de Petraquaria. Cansado e sacrifícios, ele acorda cedo pela manhã. Uma vida humilde, simples e real. Aqui Cipollone deu os primeiros passos na sua carreira profissional que o levaram a ultrapassar os limiares dos edifícios mais importantes do poder económico: Diretor Executivo do Banco Mundial para Itália, Portugal, Grécia e Albânia; Mas também funções de liderança no Banco de Itália e no Banco Central Europeu. Há poucos dias chegou a nomeação para o Comité Executivo do Banco Central Europeu, em substituição do novo presidente do Banco de Itália. Fábio Panetta. A nomeação oficial pelo Conselho do BCE ocorreu como “uma pessoa de reconhecida posição e experiência profissional no sector monetário ou bancário”, como lemos no comunicado de imprensa do Instituto de Frankfurt. Cipollone nasceu em Avezzano em 1962 e cresceu na aldeia de Cesi – da qual ainda é muito próximo – com a mãe e os irmãos. Mário E Henrique. Seu pai morreu quando Piero tinha 17 anos. Quando estudante – frequentou a Torlonia Classical High School – passava as tardes ajudando a sua mãe Estrina (como todos a conheciam) nos campos. Quem o conhece o descreve como um homem muito comum, que todos os anos volta a Chizi nas férias de verão e não quer perder o Festival do Pastor por nenhum motivo. “Piero continuou sendo a mesma pessoa de sempre, ligado à sua terra e às comunidades de Sisi e Avezzano”, diz seu irmão Mario. Não só isso: «Coopera ativamente com Cese Pro Loco em muitas iniciativas relacionadas com o país; Nossa comunidade é uma grande comunidade e meu irmão sempre se sentiu parte dela. Marcica adora passar os dias caminhando nas montanhas ou andando de bicicleta. “Muitas vezes, no verão, ele sobe na sela para percorrer as estradas do coração de Piani Palentini”, continua Mario. Nomeação em quadro-negro O presidente do BCE encheu de orgulho os seus concidadãos: além disso, a história de Cipollón exala redenção. Depois da escola, Cipollone ingressou na Faculdade de Economia da Universidade Sapienza de Roma, onde frequentou cursos – entre outros – de importantes economistas como Inácio Vesco E Pier Carlo Padoan. Na capital também conhecido Ezio TarantelliO economista trabalhista que foi morto pelas brigadas Vermelha e Keynesiana Café Frederico. Graças a uma bolsa do Banco di Napoli, viajou para a Califórnia para estudar na prestigiada Universidade de Stanford. Após os estudos, início de uma carreira brilhante: em 1993 foi recrutado pelo Banco de Itália e designado para o Serviço de Estudos, onde trabalhou durante 15 anos. Em 2007, foi nomeado Comissário Extraordinário e depois Presidente do Invalse Research Institute. Trabalhou também durante um ano, de 2018 a 2019, como assessor da Presidência do Conselho de Ministros da Economia (governo Conte I). Cipollone é casado com Anitta Ela tem dois filhos: Rocco E Maria. Toda a família costuma reunir-se no Chessie para desfrutar de alguns momentos de serenidade. Talvez você se lembre dos bons e velhos tempos, quando existia uma vida simples no campo antes do sucesso profissional. A partir do qual muitas vezes partimos para alcançar grandes objetivos.

