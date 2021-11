Bônus de construção, Rovinj (receita): “Fraude para cerca de um bilhão, até mesmo açougueiros que pagavam contas para trabalhar em edifícios”

Mesmo bilhões de euros. Este é o montante do dano ao tesouro do estado truques Cadastre-se em Bônus de construção. A confirmação chegou em 14 de novembro diretamente do Diretor da Agência de Receitas, Ernesto Maria Ruffiniquem fala com meia hora mais No Rai 3, ele teve que atualizar o saldo de fraude para mais de 800 milhões de euros calculado há dez dias. Um número que, para Ruffini, também justifica Dano Beneficiários das instalações a partir de sexta-feira quando Porque Decreto antifraude Uma plataforma fiscal para relatar a alocação de créditos e descontos na fatura tornou-se inacessível. Mas isso é um problema, explicou a agência número um, que deve ser resolvido a partir de Começo da semana.

“A quantidade total de recompensas fraudulentas da casa, incluindo Superbonus, é de até 950 milhões de euros, quase todos são monetizados ”, declarou Ruffini. Acrescentou:“ Recebemos denúncias de cidadãos, fizemos uma série de verificações e verificamos as mais diversas: trabalhos que eram faturados, mas deixados apenas no papel, Faturas emitidas por empresas não construtoras, realmente Os açougueiros que emitiram as notas para as obras ”. Salientou que“ é precisamente por isso que a intervenção era urgente ”e por isso o governo optou pela via praticamente obrigatória do decreto. O problema nasceu na realidade na sexta-feira com o prolongamento repentino, com dl sobre Verificações preventivas, do visto para cumprir todos os bônus de construção: não só o SuperBônus (como tem sido até agora), mas também o Bônus de Renovação, Bônus de Fachada e Bônus Ambiental. A manobra é necessária para evitar abusos e fraudes, o que, portanto, teve o efeito colateral de obrigar o departamento financeiro a: Suspender temporariamente a operação A plataforma através da qual é gerida a venda de descontos, juntamente com todas as opções relevantes. Rovini agora garante a todos os elegíveis para o serviço que o serviço será restaurado: “A Sogei está atualizando os sistemas de TI para atender às novas exigências, começando com a oferta de visto de conformidade para todos os bônus, e não apenas 110%. Aí tudo voltará ao normal.

Entretanto, o estudo parlamentar do decreto promete estar já em curso, com forças políticas a partir de Movimento 5 estrelase exigir ações corretivas para evitar a desaceleração dos negócios. Então as partes estarão envolvidas ao mesmo tempo neste jogo, em um jogo decreto fiscal mas também manobra Em particular a distribuição de 8 bilhões para cortes de impostos. Como principal agência de arrecadação, Ruffini não se manifestou sobre o destino do “tesouro”, apenas citando uma das opções mais populares da mesa: Reduzindo as taxas de imposto de renda pessoalO que, segundo o responsável, provoca um salto até “por ganhar um euro a mais”. No entanto, houve um apelo da sua parte e pretendeu não desperdiçar os recursos disponíveis: só assim a ingerência pode realmente ser sentida na carteira dos contribuintes. Nenhum medo para os bolsos dos cidadãos deve, em vez disso, derivar da publicidade Reforma do Registro Predial. Um processo, afirma Ruffini, que será realizado apenas a título de ilustração, por exemplo, também é útil para a proteção civil obter uma imagem real de edifícios em áreas sísmicas.