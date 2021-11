EURecap, o debate sobre os muros anti-imigrantes e o retorno dos (mini) bloqueios

À medida que a crise migratória na fronteira oriental da UE se intensifica, com a Bielorrússia empurrando milhares de pessoas para cruzar a fronteira como uma forma de “arma mista” em resposta às sanções da UE, o debate sobre a possibilidade (e legalidade) de construir muros para impedir qualquer pessoa tentando entrar no bloco de forma irregular. Por um lado, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, abriu a possibilidade de financiar a construção com fundos europeus, enquanto, por outro lado, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, está a fechar essa possibilidade. Enquanto isso, em muitos países membros, o crescimento robusto das infecções está levando os governos a impor novos (pequenos) bloqueios. A epidemia ainda não acabou.

Bielo-Rússia, imigrantes e paredes

Imigrantes da Bielo-Rússia, centenas deles cruzam a fronteira polonesa

Varsóvia acusa Minsk de escoltar pessoas até a fronteira: “a maior tentativa de entrar em nosso país pela força”

O Presidente do Conselho Europeu abre os muros da União Europeia perante os migrantes, há polémica

Michel belga apóia pedidos da Polônia para conter fluxos da Bielo-Rússia no aniversário da queda do Muro de Berlim, pede financiamento europeu

Como as agências de viagens trazem imigrantes para a Europa

Na Bielo-Rússia, Rússia e Turquia, algumas empresas oferecem pacotes de 12-15 mil euros que incluem visto, voo e entrada na União Europeia

Turquia proíbe iraquianos, sírios e iemenitas de viajarem para a Bielo-Rússia

Ancara toma medidas para conter a entrada ilegal de Lukashenko na União Europeia em resposta às sanções de Bruxelas

“Os imigrantes ilegais vêm até nós por causa do trabalho ilegal. Mais penalidades para as empresas”

A Comissária da UE Ylva Johansson disse: “Relações entre empregadores e traficantes, o trabalho ilegal representa 17% do mercado na Europa.”

Mini sessão plenária do Parlamento

‘Nenhuma outra mulher morrerá’, Estrasburgo contra a proibição do aborto na Polônia

A condenação do Parlamento Europeu ocorre após a morte de um homem de 30 anos, a primeira vítima da rígida legislação de Varsóvia. Mas Lega e FdI votaram contra

Primeira aprovação do salário mínimo da UE em Estrasburgo: um ‘passo importante para os trabalhadores’

Na união, a expectativa é que ocorra em 21 dos 27 países, sendo que a Itália não está entre eles. O Movimento Cinco Estrelas: “Uma ferramenta extraordinária na luta contra a pobreza, também aprovada em nosso país”

direitos

Até Portugal rumo à eutanásia legal: aqui estão os outros países da UE onde é permitida

Lisboa aprovou a lei este ano, mas ameaça do presidente de usar seu veto pode impedir que ela volte a vigorar

“Com sexo tratamos pessoas com deficiência”

Uma viagem ao centro de assistência sexual para homens e mulheres com deficiência: “Nosso serviço reduz o uso de drogas e combate a depressão”

Pandemia do coronavírus

Surgem casos na Holanda, toque de recolher parcial por pelo menos três semanas a caminho

O anúncio está marcado para esta noite: Bares e restaurantes fecharão às sete e não haverá espectadores nos eventos esportivos

A Eslováquia está quase fechada após o registro de novas infecções: “Somente a vacina pode nos ajudar”

Apenas metade da população recebeu doses e os casos estão aumentando. Hotéis, bares e restaurantes também fechados, máscaras externas e até 100 pessoas em eventos

Áustria vai prender pessoas não vacinadas: ‘Não será um inverno feliz para eles’

O primeiro-ministro teme um bloqueio seletivo com as mesmas regras do ano passado: sair de casa apenas para ir trabalhar, comprar o essencial, correr

A Dinamarca está prestes a mudar: vai oferecer a via verde novamente

A decisão foi tomada após o aumento significativo de feridos. “As coisas aconteceram mais rápido do que o esperado”, disse o primeiro-ministro.

“Covid é uma conspiração dos judeus”: assim, o ódio anti-semita cresceu com a pandemia. Tambem na italia

A Agência Europeia para o Estudo dos Direitos Fundamentais: A história dos últimos dez anos foi registada no nosso país

Caso da Albânia: Baixa vacinação contra Covid com compromisso de vacinação

Em outubro, com a nova medida governamental, o índice de novas vacinações caiu pela metade. E o país continua longe das metas da Organização Mundial da Saúde

Frase

Milan foi derrotado na Justiça pela empresa de sinalização

O clube não poderá registrar seu brasão. Juízes europeus concordaram com uma empresa alemã que fabrica uma linha de produtos com o mesmo nome

Economie

Suficientes ditames da UE sobre 60% da dívida pública: especialistas da Comissão pedem que regra seja revogada

O Conselho Financeiro, um órgão consultivo em Bruxelas, está abertamente tomando partido no debate sobre a reforma do Pacto de Estabilidade. Sim até o déficit anual máximo de 3%, mas pare o “monitoramento detalhado da gestão”.

Em Portugal e Espanha, os privilégios de duche podem ser alargados por 75 anos

Cada país tem regras diferentes, mas a Comissão Europeia está pressionando para que o setor seja aberto à concorrência

Chega de segredos, as empresas multinacionais terão de declarar quantos impostos pagam em cada país da UE

Aprovação final da diretiva no Parlamento Europeu: a partir de 2024 será difícil para as empresas praticarem a evasão fiscal

Retirar a taxa Rai da fatura até 2022 é uma das condições do plano de resgate

A Comissão Europeia confirma que o governo Draghi se comprometeu a eliminar a carga sobre os fornecedores de luz para coletar impostos sobre aparelhos de televisão. Foi introduzido por Renzi em 2016

Trata os passageiros como funcionários: diretiva da UE no valor de 5 bilhões

A Comissão Europeia está enfatizando plataformas falsas independentes, como Deliveroo e Uber. Em cima da mesa, assumindo dependência

Nossos professores recebem os salários mais baixos da Europa?

Um grupo de professores italianos está apelando ao governo para aumentar os salários. É assim que funciona em outros países da UE

Necessário no Google, o Tribunal da UE rejeitou o recurso e confirmou a multa de 2,4 bilhões

A autoridade acusa a gigante de Mountain View de favorecer os serviços de compras em mecanismos de pesquisa em detrimento da concorrência

Chega de telefonemas ou mensagens de texto para funcionários fora do horário de trabalho, pressão de Portugal

As empresas que fizerem isso serão multadas e os funcionários têm o “direito de se desconectar”. E se eles forem enviados para o trabalho inteligente, a empresa terá que pagá-los pela eletricidade e internet

Vamos realmente trabalhar cada vez menos?

De 4 dias por semana ao direito de desligar, o que se passa na União Europeia e no mundo. E porque os italianos trabalharão menos do que os outros europeus de qualquer maneira

Primeiros efeitos da recuperação, a economia italiana está em alta: PIB acima de + 6% em 2021

A Comissão Europeia está a rever as suas estimativas para o nosso país e também ajuda os serviços ao consumidor. Espera-se que retorne aos níveis pré-pandêmicos de riqueza até junho de 2022

defesa

UE rumo a um exército independente até 2025: o que diz a proposta de Bruxelas sob supervisão do governo

Uma força de intervenção de 5.000 homens com capacidade de atuação em cenários internacionais. A ideia do Alto Representante Borrell agora deve passar pelo conselho

Atmosfera

Reino Unido, Índia e 31 países vão se despedir de carros poluídos a partir de 2035. Itália não junta mortes

O apelo à Cop26 também foi assinado por vários fabricantes de automóveis, como Ford, Volvo, Mercedes, Jaguar e BYD da China.

Tribunal reconhece ‘síndrome da turbina’: cônjuges compensam danos às turbinas eólicas

De acordo com vários estudos, a doença não existe. Mas um juiz francês admitiu: 110 mil euros para uma família que mora perto de uma fábrica

reclamação

Investigação sobre “motores alemães em navios de guerra chineses” que embaraça Berlim

Desde 1989, os países da União Europeia decidiram proibir a venda de armas a Pequim. Mas existem lacunas. Também usado pela Volkswagen