Cartões sem contato, cuidado com os golpes: veja como evitá-los

Más notícias para os titulares de cartões sem contato que correm o risco de cair na armadilha de um invasor durante o serviço. Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

Graças ao impacto negativo da Covid em nossas vidas, nos últimos meses tivemos que mudar muitos de nossos hábitos. Há um exemplo claro O crescimento das ferramentas de pagamento digital. Um boom altamente desejável do governo, que decidiu, não por acaso, introduzir medidas ad hoc, como o dinheiro do estado de volta.

Ao mesmo tempo, infelizmente, o uso crescente dessas ferramentas de pagamento também está atraindo interesse golpistas que estão tentando extorquir dinheiro do infeliz de plantão. Existem muitas armadilhas nas quais você corre o risco de cair, especialmente se você tiver uma Toque Karta. Então, vamos entrar em detalhes e juntos ver tudo o que há para saber sobre isso.

Cartões sem contato, economia em risco: cuidado com tentativas de fraude

Infelizmente, existem muitos Tentativas de fraude às quais deve ser dada a máxima atenção. Na verdade, muitas vezes, alguns bandidos tentam extorquir dinheiro do infeliz de plantão por meio de armadilhas especialmente projetadas. Isso inclui alguns dos golpes realizados usando a tecnologia por trás dos cartões contato.

Este último, como pode ser facilmente entendido pelo nome, permite fazer vários pagamentos sem ter que inserir o cartão no terminal de pagamento. Para tanto, de fato, o suficiente para aproximar leitor para completar a transação. Se tudo isso não for suficiente abaixo de um certo limite Não é necessário escrever o PIN. Até recentemente, esse era o limite 25 euros. Mas recentemente, foi decidido aumentá-lo para 50 euros.

Portanto, devido a essas características, muitos têm medo de extorsão de dinheiro por parte do fraudador durante o serviço. Este último, de fato, pode trazer POS portátil no bolso da vítima e passar a transação sem seu conhecimento, simplesmente por não ultrapassar o PIN mínimo exigido. Alternativamente, o golpista pode usar um Smartphone com tecnologia NFC Equipado com aplicativos capazes de ler dados de cartões de pagamento compatíveis.

Ao mesmo tempo, é bom lembrar que todo pagamento feito por meio de ferramentas digitais é tão rastreie-o. Por esse motivo, a polícia pode rastrear a identidade do fraudador. Por outro lado, por se tratarem de valores pequenos, pode acontecer que a vítima nem perceba o que aconteceu. Mas não apenas isso, muitos podem decidir se render, pois não estão prontos para arcar com os custos legais necessários.

Leia também >>> WhatsApp, cuidado com mensagens de amigos: a armadilha está ao virar da esquina

Cartões sem contato e tentativas de fraude: como se defender

Felizmente, é possível que você possa se defender contra essas tentativas de fraude. Para este fim, por exemplo, é recomendável que você alinhe o titular do cartão com papéis de Alumínio. Isso impede a transferência de dados.

Também é possível comprar no mercado Carteiras de bloqueio RFID. Como alternativa, você pode bloquear pagamentos sem contato em um cartão específico diretamente do aplicativo ou até mesmo deixar seu cartão em casa e lembrá-lo antes de importá-lo para o Google Pay, Apple Pay e similares.