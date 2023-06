Capital Verde Europeia 2025: Três italianas estão entre as 10 cidades do desafio

O atual vencedor do prêmio Green Capital 2023 é Tallinn, enquanto no próximo ano ele passará a coroa para Valencia

(Rinnovabili.it) – Hmm 10 cidades Com mais de 100.000 habitantes para competir emCapital Verde Europeia 2025o prémio destinado a centros urbanos europeus relativamente pequenos que vençam o desafio contra as alterações climáticas, zero emissões e que resolvam os grandes problemas que afligem estas realidades.

o prêmio capital verde europeia da Comissão da União Europeia, reconhece os mais ambiciosos esforços nacionais para melhorar a qualidade de vida, a economia e o ambiente.

Eles vão para o vencedor 600 mil euros Para realizar as principais ações em Seis campos da faculdade: resíduos, água, qualidade do ar, ruído, biodiversidade e solo.

O atual laureado com o prêmio é Tallin (Estônia) que, no final do ano, passará o cetro para ela Valênciavencedora do Prêmio Capital Verde 2024.

Leia também Tallinn Green Capital 2023: Passe o bastão da revolução neutra em carbono para a Estônia

Finalistas na Capital Verde 2025

Muitos dos projetos apresentados pelas cidades são muito complexos e inovadores, o que explica a necessidade de coroar os vencedores com dois anos de antecedência, deixando tempo para que a capital selecionada inicie os projetos e alcance as metas.

Para as 205 cidades finalistas são: Brasov (Romênia), brecha (Itália), cagliari (Itália), Graz (Áustria) , Guimarães (Portugal), Logroño (Espanha), Novara (Itália), Poznan (Polônia), Rzeszow (Polônia) h Vilnius (Lituânia).

Leia também Capital Italiana da Cultura 2023: Campeões de Bergamo Brescia juntos pela primeira vez

A primeira fase de seleção começará nas próximas semanas, com um júri especializado que avaliará cada candidato com base 7 indicadores ambientais. Com base no relatório do painel de jurados, o painel anunciará uma lista de finalistas até o final do verão.

Na segunda fase, os finalistas apresentarão um resumo de como pretendem enfrentar a transição verde, indicando a estratégia geral e os objetivos a serem alcançados, bem como o plano de gestão e comunicação entre todas as partes interessadas do projeto. O objetivo será também poder partilhar os objetivos alcançados com outras realidades semelhantes, inspirando literalmente outras cidades.

O vencedor será anunciado em 5 de outubro de 2023 Durante a cerimônia de encerramento do Festival de Tallinn.

Prêmio Folha Verde Europeia 2025

Não apenas as grandes cidades terão a oportunidade de competir. o Prêmio Folha Verde Europeia 2025 Criada aos mínimos fatos, a população varia de 20.000 a 1.000.000 de habitantes. O vencedor ou vencedor receberá um prêmio de € 200.000. Os atuais finalistas são: Riba-Roja de Turia (Espanha), Rivas Vaciamadrid (Espanha), Treviso (Itália) e Viladecans (Espanha).

Os vencedores se juntarão a 15 cidades campeãs capital verde E às 3 da tarde foi dado a mim Folha verde.