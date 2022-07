Bermudas pretende se tornar o centro global de criptomoedas

areia rosa Criptomoeda. “Queremos nos tornar um hub global no setor de ativos digitais.” Jason Hayward Ele é o Ministro da Economia das Bermudas. Ele sabe muito bem que o ecossistema financeiro da ilha britânica depende do turismo. Mas os turistas vestidos de maiô nas convidativas praias coloridas não devem ser o fim. Hayward tem vista para o mar. Como ele diz, “as Bermudas podem se transformar em um centro internacional para a indústria de criptomoedas”.

Segundo o ministro, o colapso do mercado de Criptomoeda, começando com Bitcoin, não deve ser considerado um evento adverso. exatamente o contrário. Para as Bermudas, pode representar uma oportunidade única. “Estamos cientes da recente queda no preço das criptomoedas e continuamos confiantes de que isso não ameaça a capacidade da ilha de se tornar um hub de criptomoedas”, explicou. “Essa estagnação de fundos provavelmente aumentará nosso foco e impactará positivamente nosso crescimento de longo prazo e nosso papel no setor, que se recuperará novamente mais cedo ou mais tarde.”

Hayward observou que o governo da ilha começou a se interessar por criptomoedas em 2018. Eduardo David Burt Ele é um forte defensor da classe de ativos, que é a fórmula utilizada para identificar os diferentes tipos de aplicações financeiras em grupos com base em suas características e comportamento semelhante no mercado.

Hayward estabeleceu regras muito específicas para proteger os investidores Após o declínio do Terra Luna original, uma rede blockchain para pagamentos digitais baseada na stablecoin Ust de sua própria moeda. A falha do sistema que garantia o valor nominal do Ust ao valor do dólar americano levou a uma reversão das figuras mais proeminentes da comunidade cripto. E o ministro, de contas digitais na mão, trabalhou para proteger os comerciantes locais.

Segundo o presidente da International Financial and Business AssociationDavid SchwartzAs Bermudas estão entre os líderes mundiais em termos de construção de infraestrutura de criptomoedas e aplicação de regulamentos apropriados. Nesse sentido, as autoridades locais reforçaram os controles antilavagem de dinheiro, monitorando quaisquer transferências ilegais de bitcoin e altcoins.

A legislação aprovada em 2018 exige que todas as empresas de criptomoedas nas Bermudas obtenham uma licença da Autoridade Monetária das Bermudas (BMA), o principal órgão de fiscalização financeira da ilha que controla o setor de seguros nacional. A BMA recentemente deu luz verde a 14 empresas de criptomoedas, incluindo Circle, BlockFi e Bittrex, para operar localmente.

Quando se trata de países com posição premium no setor de recursos digitais, vale destacar Portugal e Gibraltar. Lisboa trata a classe de ativos como uma moeda e não impõe IVA ou outros impostos aos investidores, enquanto o Território Britânico Ultramarino de Gibraltar, entre os líderes internacionais em termos de adoção de blockchain, tem um sistema regulamentado de criptomoedas projetado para proteger as empresas que lidam com o ativo . Classe. Hayward, a fim de contornar o turismo e permitir que Bermudas conquiste o mundo das criptomoedas, também se inspirou neles.