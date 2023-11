Distilli (Cdc), a reforma previdenciária foi clarividente – Economia

Como parte do Tour da Segurança Social esta manhã, os contabilistas reuniram-se no Castello Maniace em Siracusa para avaliar 20 anos de reforma da Segurança Social que criou uma forte sustentabilidade financeira graças ao método de contribuições. Stefano Distelli, presidente do Chartered Accountants Fund, explicou: “Tomámos emprestada a palavra grega kairos, que significa o momento certo, o momento em que há vinte anos os nossos antecessores colocaram o problema de explicar o futuro do nosso sistema de pensões – interceptando a dinâmica de um sistema que com as regras antigas não teria condições de pagar pensões no futuro.Foi adoptada uma reforma radical que nos passou do sistema salarial para o sistema contributivo.

O sistema conseguiu tornar-se financeiramente e hereditariamente sustentável.” “Temos activos no valor de 11 mil milhões de euros – continuou o Presidente Distelli – que será precisamente o que nos permitirá lidar com o envelhecimento da nossa população, de todos aqueles que se reformarão em nos próximos anos. Esta solidez financeira permitiu-nos também implementar a segunda missão do nosso fundo e de cada instituição de segurança social, que é o bem-estar, criando um sistema de cuidados que apoie os colegas em fases difíceis, mas acima de tudo cada vez mais vocacionado para apoiar os colegas na startup . Profissão, no desenvolvimento da profissão através de investimentos, mas sobretudo através da formação e aquisição de novas competências.”

O economista Tito Boeri falou durante a reunião que moderou, destacando o “insight dos contadores”. Ele disse: “Estamos comemorando 30 anos de privatização e 20 anos de reforma. Vamos dar uma olhada no que poderá acontecer em 30 anos”. desafios críticos: Demografia, progresso tecnológico e a relação entre o público e o privado.” O chefe do Centro de Estudos e Pesquisas, Alberto Brambilla, e a ex-ministra Elsa Fornero, de Portugal, também participaram da mesa redonda.