Lançar serviços financeiros online, reformar a UE para contratos mais seguros

Bruxelas – Serviços financeiros online ou por telefone, a correção é executadapara. Ao nível da União Europeia O direito de rescindir contratos celebrados remotamente através da “função de rescisão” prontamente disponível. Na interface do provedor de serviços. Os consumidores também recebem proteção adicional contra os chamados “padrões obscuros” (ou seja, uma interface projetada para induzir os usuários a realizar ações não planejadas, como comprar produtos que não pretendiam comprar). O Conselho Europeu aprova finalmente a proposta de reforma da UE Directiva 2002 relativa à comercialização à distância de serviços financeiros.

As novas disposições visam tornar mais segura a celebração de contratos de serviços financeiros em linha ou por telefone e proteger os cidadãos da UE de todos os tipos de práticas comerciais, que nem sempre são compatíveis com os direitos dos consumidores. Entre as medidas, introduziu regras mais claras sobre a comunicação de informações e mais obrigações de informação pré-contratual, mantendo ao mesmo tempo a possibilidade de os Estados-Membros imporem regras nacionais mais rigorosas neste domínio. Também vem Os consumidores têm o direito de solicitar intervenção humana Em sites que utilizam ferramentas de informação automatizadas, por exemplo, aconselhamento (dicas de bot) e ajuda ao cliente (caixa de chat).

As novas medidas entram em vigor praticamente imediatamente. O Parlamento Europeu já alterou a sua posição e a luz verde dada pelo Conselho encerra o processo legislativo. Após a assinatura do Presidente do Parlamento Europeu e do Presidente do Conselho, a Diretiva será publicada no Jornal Oficial da União Europeia e entrará em vigor no vigésimo dia após a sua publicação.

A actual Presidência espanhola do Conselho da União Europeia manifesta a sua satisfação. “De agora em diante – ele afirma Alberto Garzón Espinosa,Ministro espanhol da Defesa do Consumidor – No mercado único, os consumidores que acedem a novos produtos e serviços financeiros através dos seus telefones ou computadores estarão mais protegidos.“.