Recibo de loteria em 23 de setembro: Vencedores

O sorteio semanal da loteria de recibos foi realizado na quinta-feira, 23 de setembro. Vamos entrar em detalhes e ver quem ganha.

Infelizmente, a evasão fiscal acabou sendo um verdadeiro desastre para nosso país. É justamente para fazer frente a esse fenômeno que há anos o governo tenta adotar medidas especiais. Aqueles feitos pelo executivo anterior, como recibo de loteria. Este último, como é conhecido, tem como objetivo incentivar os pagamentos eletrônicos, ao mesmo tempo em que desestimula os pagamentos em dinheiro.

Para participar no programa, basta adquirir bens e serviços no valor de, pelo menos, um euro. Para tanto, essas operações devem ser realizadas em estabelecimentos que possam efetuar o repasse das tarifas por meio eletrônico. tudo MêsPortanto, haverá uma extração para quem fez compras no mês anterior. Além disso, a partir do último dia 10 de junho, também é possível participar de Sorteios Semanais. O último assinado ontem, quinta-feira 23 de setembro, com muita curiosidade em saber as fichas vencedoras.

Loteria de recibos, sorteio em 23 de setembro: tokens vencedores

Quinta-feira 23 de setembroLoteria semanal para recibos. Foram extraídos 40 códigos, 25 dos quais recebem um prémio de 10 mil euros para os compradores e dois mil para os que vendem. Nos restantes 15 prémios, os compradores recebem 25 mil euros e os vendedores 5 mil euros.

EU ‘Lista de receitas de bilhetes de loteria Foi publicado pela Alfândega, com a maioria das compras feitas pela milésima vez no varejo de grande escala. Entrando em detalhes, eu 15 Tokens Ganhos Semanais em 23 de setembro Os que ganharam o prémio de 25.000 € são o número de bilhetes:

0901-0069 53SNS302212 00011537 datado de 18 de setembro

1013-0102 99SEA002620 01190002 17 de setembro

0833-0002 72MU1062345 datado de 16 de setembro

0710-0093 99MEX068967 datado de 17 de setembro

0903-0001 99MEX027592 14 de setembro

0660-0092 99MEY046893 18 de setembro

0849-0272 3BIWB006197 16 de setembro

0939-0063 88S25000977 42702098 15 DE SETEMBRO

1297-0113 99MEX020460 datado de 18 de setembro

1137-0021 53SNS300585 00190021 datado de 13 de setembro

1561-0032 99MEY005629 datado de 18 de setembro

0796-0291 3BSDP001033 99800002 15 de setembro

1026-0171 53SNS302480 01100002 em 12 de setembro

0916-0224 88I24003586 6 de setembro

0354-0094 3BSDP000326 07210003 18 de setembro

eu 25 códigos vencedores Com os prémios adicionais de 10 mil euros, por outro lado, são os seguintes: