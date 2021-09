Lineapelle “nos dá esperança de voltar à normalidade”

“Excelente começo”, selecione o chefe Gianni Russo um de Lineabell, Terminou hoje dia 24 de setembro em Fieramilano Rho. Ele diz que as 725 modelos “deram à luz”. Atividade agitada, oferecendo grupos muito proeminentes. Tivemos um comparecimento que nunca imaginamos que pudesse atingir esses níveis. Isso é incrível É um bom presságio para um retorno à vida normal“

A versão que autorizou o retorno na presença de Lineapelle mostrou uma energia tranquilizadora e positiva. Mais de 11.000 visitantes de mais de 70 países conheceram as coleções Inverno 2022/2023 apresentadas por 725 expositores, demonstrando que o mercado tem um desejo concreto de reiniciar os motores.

foto 2 de 2



O panorama do patrimônio dos visitantes é muito importante, pois as restrições internacionais devido ao gerenciamento da pandemia foram pesadas. Entre os dez primeiros estão Alemanha, França, Espanha e Portugal. Mas os países não pertencentes à UE (como a Suíça e a Turquia) também aparecem ao lado dos Estados Unidos. Não faltaram representantes dos principais países industrializados (China, Brasil, Vietnã) e compradores de mercados estratégicos como Federação Russa, Emirados Árabes Unidos e Japão.

pela primeira vez de novo material de pontoUma seleção rica e meticulosa de couros, materiais e tecnologias de nova geração é apresentada através da história de todo o processo de produção. Um projecto que “satisfaça – explicam os organizadores – as nossas expectativas de se tornar num ponto de referência firme para conhecer e estudar com responsabilidade o mundo dos materiais inovadores”.

Ótimo feedback também Maple LabGaleria de recursos é desenvolvida por Assopellettieri Com Lineapelle. O presidente Assopellettieri disse: “Não poderíamos ter imaginado um começo melhor para o Mipel Lab Franco Gabrielli -. O formato da nossa exposição inovadora, dedicada à excelência da manufatura italiana, surpreendeu a todos em termos de resultados, superando nossas maiores expectativas. As 13 empresas italianas da Mipel Lab representam a verdadeira excelência dos produtos de couro Made in Italy: os mais duráveis ​​e saudáveis ​​do Made in Italy. Basta pensar no fato de que todas as 13 juntas equivalem a meio bilhão de faturamento, com uma produção de 4 milhões de peças anuais e mais de 2.200 funcionários. Reunimos o melhor dos melhores e continuaremos a fazê-lo. A sinergia de alto nível desenvolvida com a Lineapelle provou ser uma vencedora, destacando sua importância estratégica. ”