E-buses também estão chegando na Itália

O E-Bus Zero Emission da Arrival, empresa inglesa especializada em carros elétricos, também chega à Itália. A Enel X está pronta para testar veículos no circuito de Vallelunga, onde também serão utilizados os serviços e soluções de frete Enel X Way.

Enel X é uma empresa Grupo Enel Que fornece produtos e serviços voltados para a conversão de energia com vistas ao desenvolvimento sustentável. junto com ChegadaEnel X, empresa britânica especializada em carros elétricos, está pronta para testarTransmissão Eletrônica de Emissão Zero. O objetivo é estimular O crescimento do transporte público elétrico no nosso país.

Vamos ver o que é.

Enel X com acesso: e-bus também na Itália

Enel X junto com Chegada decidiu testarTransmissão Eletrônica de Emissão Zero. Os testes serão realizados com base na matriz de análise desenvolvida pela empresa para examinar todas as principais características dos ônibus de chegada. Os testes serão realizados em circuito de Vallelungaonde os serviços e soluções de carregamento de veículos também serão utilizados por Enel XY.

Francesco Venturinio presidente da Enel X, explicou que:

Os barramentos de acesso são uma solução muito promissora. Um meio de transporte tecnologicamente avançado que, se incorporado à nossa oferta, pode proporcionar aos operadores e usuários a melhor experiência possível.

E para confirmar tudo também foi o chefe de acesso, Avinash Rogobor:

Nosso ônibus elétrico visa estabelecer novos padrões na experiência do passageiro, reduzindo custos para os operadores. Ao fabricar nossos veículos em pequenas fábricas locais, apoiamos uma transformação verde global justa. Criamos empregos para as comunidades locais, usamos fornecedores locais e fabricamos veículos projetados para os mercados locais.

Hoje, a Enel X é a maior fornecedora de soluções de e-bus do mundo, fora da China, operando mais de 3.200 e-buses globalmente.