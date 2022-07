Ainda faltam alguns dias para pagar os prêmios, atenção

Ainda faltam alguns dias para permitir que o contribuinte se comprometa a anular os impostos e a resolver a situação com as declarações fiscais.

o 31 de julho de 2022 É uma data importante para os contribuintes. Na verdade, estabelece o prazo para adesão ao Terceiro cancelamento das notas fiscais.

Esta solução permite Saldo e extratos de atrasos com o IRS. Mas, como qualquer prazo de paz financeira, eles serão adicionados ao prazo determinado cinco dias de tolerância. Então a última data circulada no calendário é uma data8 de agosto de 2022. Quem não pagar até esta data perderá a possibilidade de cancelar sua dívida com a Receita Federal.

Como foi criado o novo calendário?

O novo cronograma para uma terceira revogação foi introduzido com o Edital de Apoio III. Com a entrada em vigor da Lei, foi também concedida a possibilidade de aceitação de um terceiro cancelamento aos contribuintes que, à data da 9 de dezembro de 2021 Eles não pagaram as parcelas vencidas em 2020 e 2021. E aqui a prorrogação também chegou a eles. Para aproveitar esta nova paz financeira, os contribuintes terão de pagar prémios 2021. O fiscal geralmente prepara quatro prazos por ano: 28 de fevereiro, 31 de maio, 31 de julho e 30 de novembro. Como esperado, o prazo, também levando em consideração a prorrogação de cinco dias, não deve ser posterior a 8 de agosto de 2022.

Como recuperar os comprovantes de pagamento

Para pagar sua posição junto ao fisco, você pode usar os panfletos que já foram entregues antesagência de receita. O contribuinte, se entretanto não for entregue ou extraviado, pode recuperá-lo diretamente Internet. Para fazer isso, você precisará se conectar ao site corporativo da agência de receita e acessar sua área reservada.

Como pagar os impostos

O pagamento pode ser feito de várias maneiras. diretamente on-line atravésAcesso a operações bancárias via Internet e use o aplicativo Equiclick. Ou indo ao pessoal nos balcões Serviços bancários E a postal. Alternativamente, você pode entrar em contato com vendedores de tabaco licenciados no Banca 5 Spa ou através dos departamentos de Sisal e Lottomatica.

Próximas datas fiscais

O prazo para a façanha da paz financeira deste ano é 30 de novembro de 2022. As parcelas de 28 de fevereiro, 31 de maio, 31 de julho e 30 de novembro de 2022 deverão ser pagas até esta data. Também neste caso, o prazo será prorrogado por terceiros cinco dias. Isso adia o prazo de 5 de dezembro de 2022. Até esta data, os contribuintes poderão regularizar a sua situação de dívida junto do fisco. Se não for possível pagar até esta data, infelizmente o contribuinte não poderá aproveitar esta oportunidade.