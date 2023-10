Da eficiência energética às emissões/2 O que está mudando (para melhor)

No início do mês publicamos este artigo de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Pisa coordenada pelo professor Massimo Ceraulo que demonstrou experimentalmente maior eficiência energética de um motor elétrico em comparação com um motor térmico (3,5 vezes mais, para ser exato). Isso resultou em 80 comentários de leitores, a maioria deles agradecimentos sinceros. Mas as críticas não foram isentas de objecções: “Sim, mas os custos… Sim, mas as emissões…, Sim, mas como a electricidade é produzida…, Sim, mas as perdas…”. Aqui está o que os autores respondem.

Alguns leitores notaram corretamente que o artigo trata “apenas” da parte do poço ao volante (Tanque para rodas), exclua o topo (Tanque bem).

Gostaríamos de ressaltar que o artigo na verdade tinha como objetivo esclarecer, antes de tudo, a parte sobre a eficiência do “tanque às rodas”, sobre a qual, até na Internet, existem distorções em comparação com números reais, Que, por exemplo, vemos que os carros elétricos a bateria têm eficiências muito baixas, em comparação com os veículos convencionais, embora, como vimos no artigo, sejam mais de três vezes superiores.

Certamente, uma abordagem abrangente deste problema requer uma avaliação global, Qualquer bom tipo de roda (WTW), com a potência exigida Preparação de combustível Que será fornecido, com possibilidade de expansão também para outras vertentes prédio nas próximas Desmontagem e reciclagem Para o veículo, de acordo com a abordagem de toda a vida, digite Análise do ciclo de vida (LCA).

Avaliação Global JEC WTW 2020

Uma descrição desta abordagem com exemplos de resultados foi mencionada num artigo anterior, onde foi mencionada a utilidade dos resultados dos BEVs Também evidente na abordagem abrangente WTW, especialmente na Figura 3, é retirado de Estudo JEC WTW O estudo de 2014 foi realizado em coordenação com o CCI, um centro de investigação altamente conceituado sob os auspícios da Comissão Europeia. Isto é o conexão Do artigo anterior.

Nosso artigo também quis mostrar o que Técnicas adotadas para realização de estudos TTWapresentando muitos detalhes que não foram revelados neste artigo.

Para quem quer Vá mais fundoum resultado foi disponibilizado recentemente Estúdio WTWainda está implementando 2020 GEC. Conforme mostrado na Figura 3 deste estudo, o consumo comparativo de energia entre veículos convencionais (por exemplo, gasolina, denominado GOG1 DISI no estudo) e veículos elétricos a bateria (denominados BEV 200 ou BEV 400 no estudo) está em A proporção é 210:125, o que é 70% a mais.

Não é ruim lembrar novamente que a avaliação Eficiência energética É só olhar Face Da medalha. A outra questão, que é a mais importante, diz respeito a: Emissão de gases de efeito estufa: Na verdade, apenas os veículos movidos a bateria garantirão que, à medida que avançamos com a descarbonização, a energia gasta na mobilidade, que hoje é em grande parte verde, será Tornar-se-á cada vez mais.

Em 2025, carros elétricos serão quatro vezes mais sustentáveis

Então não são apenas BEVs É uma merda Do ponto de vista da WTW, um Muito menos energia Comparado com um veículo a gasolina, mas acima de tudo, esta energia já está disponível hoje Grande parte é descarbonizada Isto será cada vez mais no futuro. este número

2 do estudo JEC WTW de 2020 nos diz que em Europa já em 2025 (Portanto, num futuro muito próximo), tomando os veículos como referência no estudo, para cada quilômetro percorrido, um carro a bateria Emiterá 50 gramas de dióxido de carbono Equivalente a eu 155, quase quatro vezes maior que um veículo a gasolina Das mesmas características e desempenho.

Isto é o Link para Estudo JEC 2020.

– participação em as notícias E o canal YouTube para Vaielettrico.it –