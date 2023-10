União Europeia, “Prémio Inovação Feminina”: Marzia de Pastena e Desiree de la Caridad Nieves vencem

Duas empreendedoras italianas receberam o Women’s Innovation Award em Bruxelas. São Marzia de Bastina, 33 anos, natural de Pontina (Lt.), sócia-gerente da San Lidano Cooperativa e CEO da empresa agrícola Lid.Mar da Aci, e Desirèe de la Caridad Nieves, à frente da empresa familiar. , próximo ao Lago Bolsena (Vt), via Convagricultura.

A final teve cinco primeiros lugares: Ines Dragao de Portugal, Justine Dewitt da Bélgica, Monica Lasson da Polónia e as duas italianas que emergiram como vencedoras finais, Marzia De Pastina, em primeiro lugar, “uma profissional italiana – lemos nas motivações para o prêmio – que “Incorporando ideias revolucionárias como adicionar sistemas integrados de manejo de pragas, praticar cultivo mínimo e sistemas de microirrigação em sua fazenda para obter benefícios de sustentabilidade”, Desirèe de la Caridad Nieves vem em segundo lugar.

“A sua dedicação à sustentabilidade e ao ambiente – escrita entre as razões pelas quais o prémio foi atribuído a este último – é evidente em cada etapa da sua carreira. Ele é um exemplo excepcional de como a formação sustentada e a paixão pela qualidade podem levar a resultados significativos resultados. Ela se qualificou como sommelier e provadora profissional de azeites, demonstrando seu compromisso contínuo com distinção. Mas seu impacto vai além de sua empresa. Ela também é uma defensora fervorosa do empreendedorismo feminino na agricultura e trabalha para promover a representação e o crescimento coletivo das mulheres no setor. Com uma propriedade de 22 hectares, 7 dos quais dedicados ao cultivo de avelãs e oliveiras, Desirèe segue rigorosamente as práticas agrícolas biológicas “Utiliza sistemas de irrigação para otimizar o uso da água. A sua dedicação à preservação do ambiente também se reflete na utilização de materiais de embalagem totalmente recicláveis. É um grande exemplo de como a agricultura pode adotar a sustentabilidade, contribuindo para o objetivo de uma economia rural mais verde.”