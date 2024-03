Agência de Receita: Preste atenção a este aviso

A campanha de phishing com o tema Fourth Revenue Agency está circulando desde o início do ano: veja como reconhecê-la e como se defender usando e-mail verificado

AvisosAgência de receita Eles sempre colocam uma quantidade razoável de ansiedade E Ele se preocupa: Você nunca saberá se cometeu algum erro em sua declaração de imposto de renda, se esqueceu de pagar uma multa ou imposto local, ou se há umPasta maluca“Isso está apenas esperando por nós.





É por isso que estou Criminosos cibernéticosHá muito tempo que utilizamos continuamente o nome e o logótipo da agência fiscal para truque o Usuários-contribuintes-vítimas E convencê-los disso Clique no link rancoroso. Aconteceu novamente, há poucos dias, e o órgão fiscal emitiu um alerta específico em seu site.

E-mail falso de agência de receita

O último alarme que ele levantouAgência de receitaatravés do seu site e redes sociais, relativa a uma comunicação falsa em A Eu sou mais perigoso Ou um Notificação administrativa. Esta mensagem é enviada por golpistas viae-mailVindo de um endereço diferente do endereço da agência.

E-mail, no entanto Parece Certamente autêntico: está escrito em italiano perfeito, segue o verdadeiro esquema de comunicação fiscal da agência e contém um link que é, aparentemente, legítimo porque parece apontar para o site www.agenciaentrate.gov.it (É o endereço real do site oficial da Receita).





Na prática, o e-mail joga com a já mencionada ansiedade que todos sentimos quando recebemos uma notificação da Receita Federal, para persuadir quem a recebe a fazê-lo. Clique neste link O que, obviamente, leva ao classicismo Página de phishing Foi desenvolvido para roubar dados pessoais da vítima e talvez até dinheiro através de um arquivo Prêmio Para resolver o conflito.

Dezenas de tentativas de phishing

o “Marcas registradas“O seguidor.”Agência de receita É o favorito dos golpistas online, que o exploram de todas as maneiras possíveis, tanto para Campanhas de phishingcomo o último, ambos para Espalhando malware De todo tipo.

Cada vez que uma fraude é interceptada sob a alçada da Receita Federal, por esse motivo, é emitido um relatório. Existem muitos relatórios desse tipo, se contarmos que só em 2024, portanto, em menos de três meses, já foram seis. Em 2023 havia vinte.





É melhor usar PEC

Para cortar a cabeça do touro e ser Certifique-se de não arriscar Para perder um aviso da Receita Federal, ou ser vítima de phishing de golpistas, uma excelente forma é cadastrar o endereço comercial E-mail certificado (PEC) E informe à agência como Mão Única Para ser acessado via alertas.

Dessa forma, se a agência realmente tiver algo a nos contar, ela o fará através do envio de uma carta PEC e não pelo tradicional e-mail. Como é muito improvável que um PEC seja deixado em sites, fóruns, mídias sociais inseguros ou em qualquer lugar onde possa ser obtido e incluído em um banco de dados de endereços de phishing, também é improvável É improvável Que alguém consiga um Phishing PEC.

Depois de entrar no PEC como Endereço oficial de contato Portanto, com a Agência Fiscal, podemos ter certeza de que todos os e-mails tradicionais que recebermos da (suposta) agência serão falsos, sem dúvida.