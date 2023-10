Clima louco, alarme de castanha na Toscana

As folhas estão caindo, mas as castanhas não. A Coldiretti Toscana está soando o alarme sobre um declínio acentuado na produção e um atraso na colheita de castanhas devido ao mau tempo. As fortes chuvas de Maio e Junho afectaram fortemente a floração e, consequentemente, o aumento prolongado das temperaturas, acompanhado por longos períodos de seca, reduziu enormemente a disponibilidade de frutos, mas não em todos os lugares.

A previsão é positiva em Lunigiana e Garfagnana, onde os castanheiros estão cheios. Vários casos, com diminuição significativa da quantidade, na zona de Arezzo, nas zonas de Caprese Michelangelo, no Monte Amiata e nas florestas de Mugello afectadas por inundações e deslizamentos de terra no passado mês de Maio. Porém, a qualidade dos frutos é boa.

O monitoramento inicial é fornecido pela Coldiretti Toscana e pela Associação Nacional Citta del Castagno, que estima um declínio médio de pelo menos 50% nos rendimentos em mais de 30.000 hectares de pomares de castanheiros incluídos no estudo.

Análise de frio

“Para a castanha, como foi o caso do vinho, do azeite, de outras frutas e culturas, foi um ano complexo condicionado por uma primavera excecionalmente chuvosa, um verão quente e húmido com 88 eventos extremos, e agora um outono excecionalmente quente. – explica Letizia Sezani, Presidente da Coldiretti Toscana – As circunstâncias têm consequências muito terríveis para a sustentabilidade económica das empresas agrícolas que incorreram num aumento de 30% nos custos de produção e colheram muito menos do que o esperado. As repercussões podem encorajar, especialmente nas áreas mais marginais, o abandono e migração porque sem rendimento não há futuro. O impacto das alterações climáticas afecta “Já está a afectar o nosso presente e exige que aceleremos os investimentos em investigação, tecnologia, infra-estruturas para armazenamento de águas pluviais e selecção das variedades mais resistentes. E devemos fazê-lo rapidamente.”

A situação nas regiões da Toscana

A Associação Nacional Città del Castagno pinta o quadro regional na sua análise anual: “Este ano os castanheiros não nos mostram uma grande quantidade de ouriços. O intenso calor do verão, ao contrário de muitas variedades de frutos que amadurecem precocemente, nas castanhas atrasa o amadurecimento dos das castanhas e a consequente queda Dentro de cerca de dez dias – explica o presidente da associação, Ivo Poli – haverá uma diminuição da produção, especialmente de castanhas, em diferentes zonas da região toscana, como é o caso de Monte Amiata, em Mugello, devido a deslizamentos de terra na primavera passada. Enquanto no norte da Toscana: montanhas Lunigiana, Garfagnana e Pistoia, haverá uma excelente produção de castanhas destinadas ao processamento, especialmente a farinha Neccio DOP de Garfagnana e a farinha de castanha DOP de Lunigiana. Longe – a Città del Castagno Associação explica – o perigo do amargor da castanha: a introdução do seu antagonista “Torymus sinensis” restaura o equilíbrio ambiental para que não cause problemas à produção de “Castanhas”.

As cinco IGP

Com cinco produtos com denominação de origem associada à castanha, nomeadamente Marrone del Mugello IGP, Marrone di Caprese Michelangelo DOP, Castagna del Monte Amiata IGP, Farina di Neccio della Garfagnana DOP e Farina di Castagne della Lunigiana DOP, a Toscana é confirmada como o Rainha do Outono.

No entanto, Coldiretti destaca que o risco de encontrar no prato castanhas estrangeiras, sem saber, principalmente da Turquia, Grécia, Espanha e Portugal, é muito elevado. Daí o pedido de Coldiretti para garantir mais controlos sobre a origem das castanhas à venda em Itália, para evitar que se tornem incrivelmente tricolores. Pior ainda é a situação dos produtos transformados, para os quais não existe obrigação de colocação de rótulo de origem, e para a farinha de castanha que não tem código aduaneiro específico, nem sequer se conhece o número de produtos importados.

No entanto, se não quiser arriscar comprar castanhas assadas estrangeiras, muitas vezes à venda nos centros das cidades a preços elevados, Coldiretti apela aos consumidores para que prestem atenção à qualidade e sugere recorrer a uma abordagem mais autêntica de “faça o seu próprio” para garantir um fresco produtos. ., seguro e acessível.

O papel dos mercados da Campagna Amica é muito importante, assim como as festas e festivais de aldeia que nas últimas semanas revitalizaram as aldeias e aldeias onde é possível fazer compras de boa qualidade ou contactar empresas agrícolas e redescobrir a alegria de participando na colheita de castanhas na floresta, como acontece em Casale, no município de San Godenzo, em Mugello. A colheita da castanha é feita por você mesmo, segundo um modelo “colha você mesmo” já testado em outros produtos agrícolas: quanto mais você colhe, menos você paga. Uma fórmula que as famílias realmente adoram. Também em resposta ao aumento dos preços e à especulação para garantir que a fazenda tivesse os recursos necessários para manter vivo o maronetti e com ele a antiga tradição da fruta-pão italiana, como a chamou o poeta Giovanni Pascoli.